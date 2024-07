Esze ágában sincs békülni: Ben Affleck már új házat is vásárolt magának

Már hónapok óta áll a bál Jennifer Lopez és Ben Affleck körül. A sztárpár először 2002-ben jött össze, el is jegyezték egymást, ám végül 2004-ben szakítottak. 2021-ben melegítették fel ismét a kapcsolatukat, egy évvel később összeházasodtak, ám mostanra egyre biztosabbnak tűnik, hogy a színész és az énekesnő útjai végleg elváltak egymástól. Ben Affleck már hetekkel ezelőtt kiköltözött a közös álomotthonukból, nemrég pedig egy 20,5 millió dolláros villát vásárolt magának Los Angeles előkelő Pacific Palisades negyedében. A színész korábban egy albérletben húzta meg magát, de úgy tűnik, ebből elege lett, és esze ágában sincs visszaköltözni az énekesnő mellé.

Jennifer Lopez és Ben Affleck: úgy fest, mindennek vége közöttük / Fotó: Frazer Harrison / GettyImages

Ben Affleck új agglegénylakása a hírek szerint 5 hálószobával, gardróbszobákkal, 6 fürdőszobával, reggeliző- és étkezőhelyiséggel, egy nappalival, egy dolgozószobával és egy médiaszobával rendelkezik, valamint a telken áll egy vendégház is.

Mindeközben Ben Affleck és Jennifer Lopez továbbra is árulják közös luxusvillájukat, sajtóértesülések szerint pedig már néhány műtárgyukat is meghirdették. Lopez és Affleck majdnem egy évvel az esküvőjük után vásárolták meg az ingatlant, valamivel több, mint 60 millió dollárért. A hatalmas, 12 hálószobás, 24 fürdőszobás házat 68 millió dollárért kínálják most, és állítólag gyorsan meg akarnak szabadulni tőle – írja a Life.hu.

Ben különösen a háztól akar megszabadulni. Soha nem volt boldog ott

– nyilatkozta egy forrás. A színész legnagyobb baja az volt vele, hogy messze volt a gyerekei otthonától, míg Lopez állítólag túl nagynak tartja a villát.

A sztárpár egyébként továbbra sem mutatkozik egymás társaságában: a nyarat külön töltik, és a házassági évfordulójukon sem találkoztak, a közelmúltban pedig, amikor Jennifer Lopez egy hatalmas bulit rendezett a születésnapja alkalmából, ugyancsak Ben Affleck nélkül ünnepelt.