Aurelio őszinte vallomást tett: Van, amit a börtönnél is jobban szégyellek!

Korábban írtunk már arról, hogy a valóságshow-győztes teljesen más ember lett. Aurelio édesapa lett, miközben büntetését ülte, de nem csak emiatt változott meg. Mindenesetre nagyon komolyan veszi szülői feladatait, és ez nem csak az esti fürdetésben merül ki, ami kihagyhatatlan rituálé lett az ő és kislánya életében. Aurelio rajongással szereti gyermekét, és tudja, ha már Sofi nagyobb lesz, el kell neki mondania néhány dolgot…

Aurelio el fogja mondani a lányának, hogy börtönben volt és azt is, miért (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio: Sok mindent szégyellek, de semmit nem bánok!

Mielőtt bevonult a börtönbe, a volt villalakó tudja, sokak szerint bicskanyitogató volt a viselkedése. Aurelio azonban teljesen megváltozott, más ember jött ki a börtön kapuján.

− Aki bement, az egy beképzelt, öntelt, vicces, de egyben bicskanyitogató figura volt – vallotta be a korábbi VV győztes. − Nem bánom, hogy ilyen voltam, az is én voltam. Én mindig önmagamat adtam, amióta az eszemet tudom, sosem mutattam mást. Kivéve amikor jöttek az ilyen ego tripjeim. Az az Aurelio, aki kijött, ugyanolyan humoros, ugyanolyan magabiztos, csak néha már magában tartja a véleményét.

Mert már soha többé nem szeretnék olyat mondani, amit utána megbánok! Komolyabb ember lettem és ezt a komolyságot megfejelte még az, hogy édesapa lettem! Most már oda kell figyelnem arra is, hogy van egy lányom. Mert véletlenül sem szeretném azt, hogy az én felelőtlen kijelentéseim, vagy tetteim miatt ő bárhol, bármikor hátrányba kerüljön!

Azért is hozta meg a sztárapuka szerelmével Nikivel közösen a döntést, hogy az ő lányuk arca nem fog szerepelni közösségi oldalaikon sem. Tudatos döntés volt, ezzel is szeretnék Sofit védeni.

− Én még így is egy nagyon megosztó személyiség vagyok! De azt gondolom, a család egy olyan kötelék, amiben van bizalom. Ezért én, amikor a lányom nagyobb lesz, akkor őszintén, az édesanyjával együtt el fogom neki mondani, hogy régen, fiatalon, nagyon sokat hibáztam és emiatt börtönben is voltam. Azt is elmondom majd neki, hogy miért ültem.

Tettem valamit, amiért vállaltam is a felelősséget és leültem a büntetést! Szerintem ezt nem lesz majd olyan bonyolult elmagyarázni neki, mint azt, hogy 2014-ben indokolatlanul a legnemesebb szervemet tekergettem a tévében. Azt nagyobb ugródeszka lesz elmondani. Hogy figyelj, itt éppen azt gondoltam, hogy amikor az ükapád azt mondta nekem, hogy ne szégyelld, amid van, akkor én azt kicsit félreértettem. Ezt a helikopterezést kicsit nehezebb lesz bevállalni!

Aurelio még hozzátette, hogy ezt a bizonyos jelenetet tudja, hogy nem lehet letöröltetni sehonnan.

− Sok dolog van, amit szégyellek, de semmit nem bánok!