Árulkodó jelek: Válságba került Lovasi András és Földes Eszter házassága?

Amikor a népszerű énekes és a fiatal gyönyörű színésznő megismerkedtek, mindketten ellenszenvesnek, unalmasnak találták a másikat. A második találkozásnál azonban történt valami és a Kispál és a Borz frontembere, Lovasi András és Földes Eszter nyitni kezdtek egymás felé. Az ellenszenvből szerelem lett és 9 évvel ezelőtt a legnagyobb titokban össze is házasodtak. Majd megszületett közös gyermekük, Álmos és még inkább összefonódott életük. De úgy néz ki, most vihar van a házasságukban, erre utal Földes Eszter két posztja, és az is, hogy nincsenek már fent közös fotók…

Már ez a korábbi fotó sincs kint a Kispál és a Borz énekesének és a színésznő a közösségi oldalán (Fotó: Facebook)

Hűtlen volt a Kispál és a Borz énekese?

Lovasi András írt egy dalt Földes Eszternek a születésnapjára Két össze nem illő ember címmel, amit idén Valentin-napon együtt mutattak be a nyilvánosságnak. A Kispál és a Borz és a Kiscsillag együttes népszerű frontembere mindig is így jellemezte kapcsolatukat színésznő feleségével. Ami érthető is, hiszen két különböző habitusú művészember, 19 év korkülönbség, a kapcsolat mégis működik. Legalábbis működött eddig, mert most Földes Eszter egymás után két olyan Instagram-posztot is megosztott követőivel, ami válságra utal. Ami azért is sokatmondó, mert eddig nagyon védte magánéletét a nyilvánosságtól. Talán a színésznőnek Karinthy Frigyes verse járt a fejében, Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek…

Mindenesetre a Kispál és a Borz énekesének felesége közösségi oldalán megcsalásra utaló idézetet osztott meg:

Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy

- írta egy szomorú fotójához Jean Racine sorait.

Majd jött egy másik árulkodó bejegyzés a színésznőtől.

„A kölcsönös őszinteség kizárja a szégyenérzetet. Amikor a gyengeségeink ellenére is elfogadnak bennünket, mélyebben tudunk kötődni a másikhoz, és ez a meghitt érzelmi közeg “intimitásrobbanást” eredményezhet. Azt az intimitást, amelyért annyira sóvárgunk, soha nem a tökéletességünk hozza el számunkra, hanem az, ha képesek és hajlandók vagyunk együtt dolgozni a hibáinkon.”