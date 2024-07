Aggasztó: forgatás közben szenvedett súlyos sérülést a magyarok kedvenc színésze

Súlyos baleset történt az Aziz Ansari által írt és rendezett Good Fortune című film forgatásán, amiben a színész Ansari és Seth Rogen oldalán játszik.

Keanu Reeves súlyos sérülést szenvedett az egyik forgatáson Fotó: NurPhoto via AFP

Keanu Reeves a napokban a The Late Show című talkshow vendége volt, amiben elárulta, hogy "a térdkalácsa úgy megrepedt, mint egy krumplichips". A forgatás alatt emiatt többször is mankóval fotózták le a színészt, aki sérülése ellenére is folytatta a munkát.

Egy jelenetet forgattam Aziz Ansarival és Seth Rogennel, és hideg merülésben voltunk. Imádtam, ott álltam, és befejeztük a jelenetet, és tudod, amikor fázol és trappolsz, hogy felmelegítsd magad? Ezt csináltam, amikor bementem egy szobába, ahol szőnyegek voltak leterítve a padlóra

- emlékezett vissza a színész a balesetre.

Elmondása szerint a szobába érve a szőnyeg miatt nem látta, hogy a padlóban van egy mélyedés, amibe belelépve elesett.

− Lassított felvételben estem el. A karommal tudtam tompítani az esést, de a térdem nem mozdult, és alám került és beütöttem. A térdkalácsom beütöttem, ami megrepedt, mint egy krumplis chips - magyarázta Keanu Reeves a műsorban.

A színész eleinte azt hitte, hogy komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet csak később érezte, hogy a térde "szétrobban", ezért azonnal tudta, hogy valami nincs rendben. Azonban sérülése ellenére végig csinálta a vígjáték forgatását, nem kellett miatta leállítani - írja a Variety.