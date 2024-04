Letartóztatták Gérard Depardieu-t

Őrizetve vették a 75 éves Oscar-jelölt Gérard Depardieu-t, akinek nevéhez több szexuális erőszak is fűződik. Az évek során ugyanis többször feljelentették a francia színészt nemi erőszak és molesztálás miatt. Nos, ez most sem történt másként. Most épp egy 2014-es és 2021-es eset miatt tartóztatták le. A három évvel ezelőtti ügy kapcsán a női szereplő ügyvédje úgy fogalmazott, hogy védence épp egy folyosón sétált a felvételek közben, amikor is a Depardieu hirtelen megragadta őt, majd a lábai közé zárta és elkezdte fogdosni a melleit.

Újabb szexuális erőszakkal vádolják. Fotó: Bors

Teljesen erőtlennek érezte magát, nem tudott szabadulni a csapdából.

- jelentette ki az áldozat ügyvédje.

Az első ilyen vád a színésszel kapcsolatban 10 évvel ezelőtt történt. Akkor a jelentések szerint felvétel közben erőszakoskodott. Akkor Depardieu semmit nem reagált, csupán egy közlemény adott ki évekkel később másik eset után:

Soha, de soha nem bántalmaztam nőt.

2020-ban már egy sokkal komolyabb üggyel kellett azonban szembenéznie: egy fiatal nő ugyanis azt állította, hogy 2018-ban, 22 éves korában Depardieu megerőszakolta őt. Ezt követően pedig egyre csak nőtt és nőtt a hivatalos feljelentések száma a franciával szemben szexuális erőszak miatt. A színész azonban mindig tagadott mindent, azt állította, hogy minden közös megegyezéssel zajlott - írja a Mirror.

Egy áldozata azonban ezt nyíltan cáfolta. A hölgy ugyanis közölte, hogy Depardieu egy 2007-es film forgatásán úgy méregette őt, mint egy húsdarabot: