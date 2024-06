Varga Miklós: El a kezekkel a gyermekeinktől!

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az európai vezetők legnagyobb része nem akar emlékezni arra, mi volt a világháborúk idején. A NATO most már ott tart, hogy katonai missziót indítana Ukrajnába... A Bors megkérdezte Varga Miklóst, akinek egyik gyermeke, Szabolcs fiatal felnőtt, és a téma bizony őt is érinti.

Varga Miklós az EU tervét hallatlannak és elfogadhatatlannak tartja - Máté Krisztián/Bors

Varga Miklós bízik a magyar vezetőségben

A Máté Péter-díjas énekes, színművész, rockzenész azonban bízik a magyar vezetésben, és hiszi, hogy nem következhet be, hogy a NATO magyar fiatalokat küldjön hadba.

Az első gondolatom az, hogy „El a kezekkel a gyermekeinktől!

Varga Miklós szeretné, ha minél távolabb maradhatnánk a háborútól - Fotó: Dmytro Larin

– Egyes európai vezetők bele akarnak bennünket is rángatni egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk nincsen. Az ember akkor is féltené a gyermekét, ha Magyarországot kellene honvédőként megvédeni, és ilyen célból soroznánk be a magyar fiatalokat. Ilyenről szó sincsen! Most egyszerűen idegen érdekek jegyében akarják belerángatni hazánkat a háborúba és a magyar fiatalokat elvinni harcolni oda, amihez nekünk semmi közünk nincs. Ez hallatlan és elfogadhatatlan! – kezdte lapunknak a művész, aki érdeklődésünkre azt is elárulta, gyermekével szoktak-e beszélni az ilyen és ehhez hasonlóan fontos politikai kérdésekről.

– Szabolcsot most beszippantotta a Színművészeti Egyetem, aminek a másodéves hallgatója. Gyakorlatilag a saját életére nincs ideje, nemhogy egyéb dolgokra. Mostanában ritkán tudunk találkozni és természetesen akkor sem a politikáról beszélgetünk. Ennek ellenére őt is érdekli a politika, szemmel tartja a világ dolgait, és a maga módján reagál is rájuk – árulta el Varga Miklós.

Az énekes gyermekei, Vivien és Szabolcs Fotó: Varga Miklós

Az énekes szerint Magyarországnak felelős vezetői vannak

Hazánkban sokunkban ad okot aggodalomra a jelenlegi helyzet. Az énekes azonban optimista, és bízik az országunkat vezetőiben.

Úgy gondolom, addig, ameddig Magyarországnak olyan felelős vezetői vannak, mint akik jelenleg is kormányoznak, akik a leghatározottabban ellenállnak mindenféle háborúba való belerángatásnak, addig természetesen az ember nem aggódik.

– De a politikában sem lehet azt kijelenteni, hogy soha. Számomra megnyugtató, hogy olyan emberek vezetik az országot, akik ebben nem akarnak részt venni – jelentette ki.