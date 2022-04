Ezért rendkívül büszke gyermekeire Varga Miklós

A Máté Péter-díjas énekes, rockzenész, előadóművész Varga Miklós többek között gyermekei miatt vállalta el IX. Gergely pápa szerepét Az Ég tartja a Földet című musicalban.

„Rendkívüli öröm, hogy együtt játszhatom a gyermekeimmel. Tulajdonképpen én azért is vállaltam el ezt a dolgot, mert a két gyermekem benne van, és ez rendkívül büszkévé tesz, ki nem hagynám, már csak ezért sem! Cseke Péter rendező régi barátom kért fel erre a nyúlfarknyi szerepre, amely azért mégis csak IX. Gergely pápáé, aki egy jelentős történelmi alak volt. Végtelenül büszke vagyok a gyermekeimre, akik már 21 évesen bebizonyították, hogy itt van a helyük, ebben a szakmában.” – mondta a Metropolnak Varga Miklós.

Jönnek az új Varga Miki-dalok is

„Annak idején próbálkoztam dalok írásával, az egyik ilyen nagyjából be is jött: Európa a címe. Újabban ismét ilyesmivel is foglalkozom. Az elmúlt évben írtam 7 új dalt, és idén is készülök egy újabb hetesre, amiből valószínűleg egy album is kikerekedik majd. Van feladat bőven”- részletezte Varga Miklós, aki a Magyarock Dalszínházában a Fehérlaposokban és Az aranyember című musicalban is játszik, utóbbiban ugyancsak lányával együtt.

Vivien: A zenés színházban képzelem el a jövőmet

Varga Vivien Az aranyember Noémije mellett címszereplő Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor Hamupipőkéjében is. Az Ég tartja a Földet című musicalben pedig Szent Erzsébet legjobb barátnőjét, Gudát eleveníti meg.„Nekem jó pár éve már a színház van jelen egyre erőteljesebben az életemben, azon belül is a zenés színházé. Ebben is képzelem el a jövőmet. Mostanában a zenével is intenzíven foglalkozom, új dalokon dolgozom „– magyarázta az ifjú művésznő.

Szabolcs: Mindent teljes szívvel csinálok!

„A tesómmal óriási álmunk volt gyerekkorunk óta, hogy együtt szerepelhessünk ilyen musicalekben, és hogy ez az édesapánkkal is közösen valósul meg, ez csodálatos érzés.” - vallotta be Varga Szabolcs. A 21 esztendős énekes, előadóművész Szent Erzsébet gonosz sógorát, Henriket személyesíti meg.

„A szerepekkel úgy vagyok, hogy ezeknek az emberi oldalát szeretném mindig megtalálni”-fogalmazott Szabi, akinek a musical a kedvenc műfaja. „Igazából a színháznak az összes oldalát imádom, és mindent teljes szívvel csinálok! Április végén a Tizenötödik című musicalt fogjuk bemutatni, ami szintén óriási élmény számomra, hogy a Madách Színház színpadán léphetek fel ilyen fiatalon. Emellett van egy zenekarom, a 90 goes, amellyel szintén dolgozunk egy nagy lemezen, ennek is tavasszal lesz a bemutatója. Hála Istennek, feladat van bőven.”