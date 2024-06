Lékia-Kiss Ramóna nem kertelt, Tóth Gabi szemébe mondta az igazságot: „Az az érzésem, hogy gyakorlatilag a női másává válsz a szerelmeidnek”

Lassan egy éve már, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentették a szakításukat. Azóta nincs hét, hogy ne kerülnének szóba a sajtóban, holott az érintettek jóformán semmit sem nyilatkoztak. Gabi hosszú idő után megtörte a csendet, és elképesztő őszinteséggel vallott az elmúlt évekről, sőt, a korábbi kapcsolatairól is.

Lékai-Kiss Ramóna kaméleonhoz hasonlította Tóth Gabit. (Fotó: TV2)

„A női másává válsz a szerelmeidnek”

Lékai-Kiss Ramóna új TV2-es beszélgetős műsora, a szerdánként új résszel jelentkező Titkok Ramónával című videós podcast első vendége volt a tapolcai énekesnő, aki minden kérdésre válaszolt. Rami pedig nem finomkodott, rögtön kényes témát dobott fel: kaméleonnak titulálta Gabit.

– Végigkövettük az életedet 16 éves korod óta, láttuk a szerelmeidet.

Az az érzésem, hogy te mindig idomulsz a szerelmeidhez, átveszed a stílusjegyeiket, gyakorlatilag a női másává válsz a szerelmeidnek.

Ez valóban így van? – kérdezte Rami, mire Gabi készségesen felelt.

– Ha összejövünk valakivel, és együtt élünk, akaratlanul átvesszük egymás tulajdonságait, gesztusait. Stílusbeli dolgokban is összekapcsolódunk – fogalmazott.

Mindig nagyon alkalmazkodó ember voltam.

– Inkább úgy éltem ezt meg, hogy megismerem a másik embert azzal, ha a magam bőrőre tudom húzni, a lelkületemben meg tudom érteni, hogy miért szereti ezt a zenét vagy azt a ruhát. Ez olyan kapcsolódási pont, amivel egy egységet tudunk alkotni, ami egy párkapcsolatban jó – fejtette ki Gabi, majd hozzátette, új párja, Papp Máté Bence az első olyan férfi, akibe nem akart mást látni, mint aki valójában, s aki mellett valós önmagát adhatja.

Tóth Gabi sokszor változtatott stílust

De lássuk csak, hogyan volt ez a múltban: Tóth Gabi 2009-ben az Anti Fitness Club dobosával, Fekete Balázzsal járt. Néhány évvel korábban, a Megasztárban is rockerként mutatkozott be, ám a népszerű rockzenekar zenésze mellett stílusa még „darkosabb” lett, akárcsak a dobos, ő is szemébe lógó fekete frufrut viselt és piercingeket lövetett, ruhatárát pedig sötét darabokra cserélte.

Tóth Gabi Fekete Balázs mellett emós-rocker stílusjegyeket vett fel. (Fotó: DFP)

A 2010-es évek elején Gabi táncos férfit szeretett. Markó Robi táncművésszel sokáig távkapcsolatban éltek, Gabi mégis az ő stílusával is azonosult. A táncversenyek eleganciája tetszett meg neki, kifinomultabb énjét helyezte előtérbe.