Szörnyű állapotba került Tóth Gabi: Egy héten háromszor vitte el a mentő

Óriási visszhangja volt tavaly augusztusban Tóth Gabi és Krausz Gábor hivatalos bejelentésének, amely szerint hat év után vége a kapcsolatuknak és külön utakon folytatják.

Tóth Gabi évekkel ezelőtt lett pánikbeteg / Fotó: TV2

– Szeretnénk mindenkivel tudatni, hogy hat év után, sajnos a kapcsolatunk véget ért Gáborral. Hannaróza felügyeletét, nevelését továbbra is közösen tervezzük, szeretetben, békében. Az ő biztonsága a legfontosabb mindkettőnk számára. Arra kérjük a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket, ennél többet nem kívánunk megosztani a nyilvánossággal. Kérjük, hogy legyenek tekintettel kislányunk, Hannaróza érdekeire! Megértésüket köszönjük

– fogalmazott Gabi a tavaly augusztusi közleményében, az élet pedig azóta bebizonyította, hogy tényleg megy tovább.

Az énekesnő azóta boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban él a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével, aki mellett teljesen kiteljesedett. A szerelmesek nemrég bejelentették, hogy nyárra egy jurtás, természetközeli tábort szerveznek gyerekeknek és fiataloknak, az esemény iránt pedig hatalmas az érdeklődés.

– 50-60 gyermekre számítunk, lesz táncház az idősebbeknek, lovasíjászat, és persze ének- és táncoktatás is, a lányokat én fogom oktatni. Persze rengeteg résztvevőt várunk, de fel is készültünk, jönnek velünk tanárok, valószínű édesapám is, valamint Máté szülei is velünk lesznek, akik pedagógusok. De lesznek mentálhigiénés előadók is, mert a felgyorsult világ elég torz énképet közvetít a gyerekeknek, és ezzel szeretnénk az önbizalmukat javítani – újságolta Gabi nemrég a Borsnak.

Tóth Gabi élete legnehezebb időszakáról vallott Lékai-Kiss Ramónának

Az vitathatatlan, hogy Gabi valósággal szárnyal Papp Máté Bence mellett, ám sajnos nem mindig volt ilyen jó állapotban. Az énekesnő a TV2 Titkok Ramónával első epizódjában vallott őszintén Lékai-Kiss Ramónának arról, hogy évekkel ezelőtt súlyos pánikroham gyötörte. Többször is kórházba került.

Tóth Gabi teljesen megnyílt Kiss Ramónának / Fotó: TV2

– Pánikrohamom azóta nem volt, amióta Mátéval együtt vagyok, teljesen eltűnt. A tavaly januárom olyan volt, hogy volt olyan, hogy egy héten háromszor vitt el a mentő, olyan rosszul voltam. Be is kerültem a kórházba. Előtte év októberében egy hétig kórházban feküdtem, nem tudták miért. De azért, mert már olyan szinten nem voltam jól abban, amiben voltam, és annyira magamra akartam erőltetni ezt az egészet, hogy idegösszeroppanást kaptam. Ezt nem értik az emberek, amit nem látnak. Lehet ítélkezni, de nem látnak bele abba, hogy miben élünk, miben vagyunk