„Az édesapám miattunk a disznóólban aludt” – megdöbbentő vallomást tett a magyar mulatós sztár

Ferry amióta sikeres, évek óta fut saját, Dallamokon át című műsora a televízióban, számtalan lemezt adott ki, az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező mulatós sztár. Ezenfelül ma már producer, és számos fiatal tehetségnek nyújtott segítséget, ezzel párhuzamosan az irigyei is szép számmal megszaporodtak. Gyakran megkapja, hogy neki könnyű. Ezt a történetet is azért mesélte el, mert neki is meg kellett mindenért küzdenie, pedig kevesen tudják, mit is jelent az a fajta szegénység, ahonnan ő egykor indult.

Az énekesnek ma már nagyon sok irigye van (Fotó: Sihell Ferry/Facebook)