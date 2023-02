A rendőrségen kötött ki a magyar mulatós sztár

Velencébe érkezésük után néhány órával máris a rendőrségen kötöttek ki Sihell Ferryék. A baráti társaság két tagját kirabolták, pénzt és iratokat tulajdonítottak el a tolvajok. A rendőrséghez és a magyar nagykövetséghez fordultak segítségért. A Muzsika TV sztárja a Ripostnak beszélt a történtekről.

– Csütörtökön délután öt órakor érkeztünk ki, a Rialto hídnál szálltunk ki, majd egyenesen a szállásunk felé indultunk.

Csupán öt perc sétára volt a hotel, de ez az idő elég volt a zsebtolvajoknak, hogy kiraboljanak minket

– kezdte a lapunknak Ferry.

– A társaság két tagja akkor vette észre, hogy nincsenek meg az irataik és a pénztárcájuk, amikor a recepción kérték a papírokat a bejelentkezéshez – mesélte, így másnap reggel az első útjuk a velencei tiszteletbeli magyar főkonzulhoz vezetett, ám onnan tovább irányították őket Milánóba a főkonzulátusra. Csupán pár órájuk volt, hogy az ügyfélfogadás vége előtt odaérjenek.

A történtek ellenére jól érezték magukat Velencében Fotó: Sihell Ferry/Facebook

– Az idő hiányában csak egy ideiglenes igazolványt kaptunk, és visszaküldtek Velencébe minket, a rendőrségen feljelentést kellett tennünk. Valószínűleg nem egyedi eset a miénk, mert öt német nő várakozott ott hasonló problémával, őket is Rialto-nál zsebelték ki...A zsebeseknek most ez a helyszín egy Kánaán – mesélte a zenész, aki azt is elárulta, nem hagyták, hogy mindez elrontsa a kint töltött napjaikat.

A megérkezés rossz volt, de a kis csapatunkkal másnap abban egyeztünk meg, magunk mögött hagyjuk a történteket, és igenis jól fogjuk érezni magunkat. Így is volt!

Amiért jöttünk, mindenre jutott idő. Rengeteg magyarral találkoztunk – fűzte hozzá Ferry.