Palvin Barbi nem csak kis hazánk kétségtelenül legismertebb modellje, de világszinten is az élvonalban van: a sztárt most egy holland divatmagazin címlapjára fotózták, az eredményt pedig ő maga is megosztotta Instagram-oldalán egy lapozgatós poszt keretén belül. Érdemes az összes képet alaposan szemügyre venni!