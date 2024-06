Palvin Barbi hátrahagyta Amerikát, hazatért Magyarországra

Az vitathatatlan, hogy jelenleg Palvin Barbi a világ leghíresebb magyarja. Már Szoboszlai Dominik is világhírnévre tett szert, de minthogy a foci a Föld eltérő országaiban más mértékű népszerűségnek örvend, ezért őt nem ismerik mindenhol egyaránt. A szépség azonban permanens és mindenhol népszerű, éppen ezért Palvin Barbi nevét mindenhol ismerik. Gyakran hallani, hogy a magyar lányok a legszebbek a világon, ezt pedig jól tükrözi hírességünk is. A világ egyik legsikeresebb és leggyönyörűbb modelljét adtuk ugyanis a világnak. Most pedig Barbi hazatért.

Palvin Barbi a világ egyik legszebb nője

Palvin Barbi már ezer szállal kötődik Amerikához. Los Angelesben van háza, hollywoodi színészhez ment feleségül, egyszóval a felnőtt élete a tengeren túlra lokalizálható. Mindazonáltal magyar gyökereit a szívében őrzi: számára nagyon fontos volt, hogy Magyarországon, magyar hagyományok szerint tartsa meg az esküvőjét, és egy ideig magyar nyelvleckéket is adott YouTube csatornáján.