"Megnyugodott a lelkem" - Szandi megtalálta a rászoruló családot, akikért szólt volna az elmaradt koncertje

Mint arról lapunk korábban beszámolt, óriási botrány kerekedett az énekesnő múlt hétvégi fellépése kapcsán, ugyanis egy szinte üres helyszínre érkezve nem adott koncertet, a tiszteletdíjat viszont megkapta. Szandi tiszta vizet öntött a pohárba és a Borsnak elmesélte: amellett, hogy lelkileg megviseli őket a történet, nem egészen úgy volt minden, ahogy azt bizonyos bennfentesek elmesélték. Az énekesnő azt mondja, 35 éve van a pályán, de soha nem került még ilyen méltatlan helyzetbe.

Fotó: Markovics Gábor

A teljes szervezetlenség mellett az énekesnő azzal is csak a helyszínen szembesültek, hogy egy család megsegítése volt a cél. Most annak is utánajárt, hogy pontosan kikről van szó, a pénzt pedig minden áron eljuttatja hozzájuk Szandi. Erről írt vasárnap közösségi oldalán:

Megnyugodott a lelkem, pénteken visszautaltuk a pénzt a jótékonysági Alapítvány számlájára! A férfi aki a múlt heti madari rendezvényre kiközvetített engem, az Alapítvány vezetője, Daniela kérésére sem adta meg Neki a telefonszámunkat, így előzetesen semmit sem tudtunk arról, hogy a rendezvény egy mélyszegénységben élő család megsegítéséről szól.

- kezdte Facebook oldalán Szandi, aki azt is elárulta, hogy csak hosszas nyomozás után találták meg és vették fel a kapcsolatot az alapítvány vezetőjével.

Mostanra kiderült, hogy mind a ketten félre voltunk informálva. Ma egy felvidéki fellépésre menet Danielával, ezzel a csodálatos, segítőkész emberrel meglátogattuk a rászoruló családot. Rendkívül kedves emberek akik nagyon rossz körülmények között élnek és komoly segítségre szorulnak. Nagyon fáj a szívem, hogy csak utólag tudtuk meg, hogy kiknek a megsegítéséről szól ez a rendezvény. Ott a helyszínen hoztunk egy rossz döntést amit azóta is bánunk. Nagyon sajnálom, hogy így történt és elnézést kérünk azoktól akiket ezzel megbántottunk. Remélem, lesz még mód kárpótolni őket, mert mi nem ilyen emberek vagyunk, számunkra mindig is fontos volt a rászorulók megsegítése.

- zárta bejegyzését az énekesnő.