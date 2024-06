„Méltatlannak és megalázónak érzem” - Megszólalt Szandi az elmaradt fellépésről

Az énekesnő férje elárulta, hogy vélhetően belső feszültség keletkezett a történtek miatt a szervezők között és emiatt belsős személy adta ki az információkat a sajtónak.

– Még egy fényképet sem csináltam a helyszínen, a kocsi fedélzeti kameráján láttam később, hogy rajta van, amint a hölgy integet is nekünk szeretetteljesen a búcsúzáskor. Két nap múlva egy levelet is kaptunk tőle, amire hosszan válaszoltunk. Abban sem volt semmi indulat. A történtekről csak olyan valaki számolhatott be, aki belsős volt, hiszen még összegeket is írtak, hogy mennyi pénzt kaptunk ezért, amit néző nem is tudhat, ráadásul az összeg sem stimmel, amit írtak. Biztosan felelőst keresnek, de akkor miért minket vádolnak?

Rengeteget jótékonykodnak, a pénzt visszautalnák

A házaspár szerint ezt a rendezvényt meg sem kellett volna tartani, a rászánt összeget jobb lett volna a családnak adni.

– Egy felvidéki kis faluban, ahol ezer magyar él, hogyan gondolhatták, hogy többszáz ember vesz belépőt körülbelül hatezer forintért? Ráadásul az sem volt feltüntetve, ki mikor lép fel.

Mindig is fontos volt számomra a jótékonykodás, támogatom a Down Alapítványt, a Máltai Szeretetszolgálatot és heti szinten érkeznek jótékonysági megkeresések, de ez nem az volt. Ez itt nem a pénzről szól, mi gond nélkül visszaadjuk a pénzt, ha elküldik az alapítvány számlaszámát

– vallja Szandi.

A képen az üres színpad előtti rész látható, amit Szandi férje, Csabi autójának fedélzeti kamerája rögzített (Fotó: Bogdán Csaba)

– Nincs bennünk harag, csupán Szandi szakmai hitelességét nem akartuk rontani. Kint volt a környékbeli tévé is, ha felveszik, hogy nyolc ember előtt énekel, az nagyon kínos. Megnéztem volna, hogy hány előadó lépne fel ilyen körülmények között. Utólag tudtuk meg a hangosítótól, hogy miután eljöttünk, kinyitották a kapukat és ingyen beengedtek mindenkit. Így tudta egy órával később a Happy Gang az addigra összegyűlt embereknek megtartani a koncertjét. Ezt miért nem tudták megtenni Szandi koncertje előtt? Akkor ő is fellépett volna.

Csak szomorú, hogy valaki arc nélkül megkereste ezekkel a hamis információkkal a sajtót és most magyarázkodásra kényszerülünk

– mondja Csaba.