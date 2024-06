Megfagyott a levegő a stúdióban: Marics Peti a kamerák előtt alázta meg Stana Alexandrát – videó

Marics Petivel és Stana Alexandra párosa a Dancing with the Stars legutóbbi évadában lopta magát a nézők szívébe, olyannyira, hogy sokan azért szurkoltak, hogy a munkakapcsolaton kívül több is legyen köztük.

Marics Peti nem fogta vissza magát Fotó: Szabolcs László

Ha úgy vesszük imáik meghallgattak, bár romantikus értelemben nem találtak egymásra, valóban nagyon jó barátok lettek, akik mindig számíthatnak a másikra. Sőt, a munkakapcsolatot is folytatták, hiszen együtt láthatóak a TV2 egy másik sikerprodukciójában, a Zsákbamacskában Pető Brúnó társaságában.

Marics Peti durván beszólt Stana Alexandrának

Az pedig, hogy milyen jó a kapcsolatuk mi sem bizonyítja jobban, minthogy Marics a kamerák előtt akkorát beszólt a gyönyörű táncosnak, hogy még a levegő is megfagyott a stúdióban. Az énekes ugyanis először Alexandra szexi szettjére tett megjegyzést, miszerint:

Hogy festesz te cica?

– amire a táncos csak annyit válaszolt:

Most nagyon macskásan vagyok…

Marics Peti ekkor pedig már nem fogta vissza magát és nemes egyszerűséggel csak annyit mondott:

Csak egy fül hiányzik, mert bajusz az van...

Ezen a csípős megjegyzésen pedig még jól láthatóan Alexandra is megdöbbent, ezért Marics gyorsan hozzátette, hogy természetesen csak viccelt.

A jelenetet pedig itt meg is nézheted: