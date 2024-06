Exével és jóbarátjával, Tóth Andival és Valkusz Milánnal kell megküzdenie Marics Petinek

Mint ahogy arról a Bors is írt, 12 év után visszatér a TV2 képernyőjére a Megasztár. Hetek óta izgalomban tartotta a kérdés az embereket, kik alkotják majd a zsűrit, de végre kiderült: Rúzsa Magdi, Papp Szabi, Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid és Marics Peti lesznek az ítészek. Különös pikantériát kölcsönöz az egésznek, hogy a ValMar duó sztárjai így már nem csak rivális csatornához igazoltak, de egymás ellen fognak harcolni a nézőkért, a nézettségért. Vajon kibírja ezt is a barátságuk?

Marics Peti a Megasztár zsűrijeként barátjával és duótársával, valamint exével, Tóth Andival is harcolni fog a nézettségért Fotó: TV2

Marics Peti és Valkusz Milán egymás ellen harcol

Mennyit bír ki egy barátság, kérdezik a rajongók a ValMar sztárjaitól. Marics Peti és Valkusz Milán hamarosan harcba indulnak, de nem úgy mint eddig, hogy ketten a világ ellen, hanem ellenséges oldalon. Már csak a sör és a popcorn hiányzik, mert a csata hamarosan kezdődik. A TV2 nagyon odatette magát, a Megasztár zsűrije híresen erős volt mindig is és most is komoly csapatot tettek össze. A két korábbi győztes mellé hadrendbe állította a csatorna a hatalmas rajongótáborral bíró Marics Petit és Marsalkó Dávidot és a több, mint 20 éves Supernem együttes frontemberét, Papp Szabit. Míg a rivális RTL a mostanában botrányaival hangos Gáspár Laci, és Majka páros mellé az énekléstől visszavonult Tóth Andit és a ValMar másik tagját, Valkusz Milánt szerződtették. Így Marics Peti nem csak ex-barátnője, de legjobb barátja ellen veszi fel a kesztyűt és igyekszik kiütni őket zsűritársaival a nézettségért folytatott harcban.

– Kíváncsi vagyok, hogy miket fog kihozni a versenyzőkből, hiszen itt egy mentorszerep is van, ami kemény meló. Milán nagyon sok produceri folyamatnak a részese volt, amelyekből országos sláger lett, szóval biztos, hogy ért az ilyen feladatokhoz is. Arról nem is beszélve, hogy vele nagyon jó dolgozni, jó ötletei vannak, energikus a csávó. Én nem féltem őt – mondta még barátja átigazolásakor a Borsnak Marics Peti.

Nagyon szoros a barátságunk, számtalan projektet együtt csinálunk, de az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor ő ilyen lehetőséget kap, én pedig másfélét.

Szóval már csak üdítő kell és popcorn, és kezdődhet is a harc!