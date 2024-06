Elindult a meghallgatás a Megasztárra, óriási tömeg gyűlt össze a Bálnánál

Tizenkét év után visszatér a Megasztár új évada! Gőzerővel zajlanak a meghallgatások, minden korábbinál nagyobb tömeg gyűlt össze a Bálna Honvédelmi Központban, hogy megmérettesse magát a népszerű tehetségkutatóban.

Énektől hangos a Bálna: elkezdődtek a Megasztár meghallgatásai (Fotó: TV2)

„Fantasztikus érzés a legendához csatlakozni"

A tehetségek és önjelölt énekesek a Bálna Honvédelmi Központban gyülekeztek, ahonnan a napokban bejelentkezett a műsorvezető Till Attila is, aki itt leplezte le műsorvezető társát: Ördög Nórát!

– Fantasztikus érzés a legendához csatlakozni, és ezt kétféleképpen is értem. Egyrészt a Megasztárra gondolok természetesen, de tulajdonképpen Tillára is, nagyon régen vezettünk közösen műsort, és vártam ezt a pillanatot – lelkendezett Nóri a Borsnak.

– Ahogy elkezdtük a forgatást, azt éreztem, hogy igazán emelkedett a hangulat, jó csatlakozni ehhez a csapathoz, és látom, hogy a jelentkezők is mennyire komolyan veszik az egészet, ami nem csoda, hiszen valakinek tényleg megváltozik az élete – fogalmazott a műsorvezetőnő, aki az elmúlt napjait a Duna-parti központban töltötte.

Elképesztő látvány fogadja a jelentkezőket a Bálnánál (Fotó: Honvédelmi Minisztérium)

Interaktív katonai kiállítás a Bálnában

A meghallatásoknak idén a Bálna Honvédelmi Központ ad otthont. A Duna-part is impozáns látványt nyújt, azonban arról sem felejtkezhetünk meg, hogy a Magyar Honvédség megalakulásának 175. évfordulója alkalmából izgalmas, interaktív kiállítás nyílt a Bálnában! Így, ha valaki nem énekelni szeretne, ő sem fog unatkozni. A nemrég átadott látványos toborzóiroda mellett az érdeklődők kipróbálhatják a szabaduló szobát, a lézerharcos játékot és a mászófalat is. A Haditechnikai Showroomban pedig olyan eszközök tekinthetők meg, amelyeket a Magyar Honvédség jelenleg használ. A látogatás ingyenes, csupán regisztrálni kell a www.mh175.hu weboldalon.

Galériánkban bemutatjuk, milyen fantasztikus programokra van lehetőség a Bálna Honvédelmi Központban!