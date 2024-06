Majd' kiesnek a szemeink: Csuti szerelme olyan gyönyörű, hogy arra szavak sincsenek

Amikor kiderült, hogy Kulcsár Edina elhagyja Csutit, nagyon sokan aggódni kezdtünk a social guru miatt. Szerencsére azonban a dolgai igen jól alakultak, és hamarosan rátalált az igaz szerelem. Sudár Bius egy rendkívül fiatal hölgy, aki most fejezte be az egyetemet. Sikeresen leállamvizsgázott, ennek apropóján pedig Csuti elvitte egy kicsit pihenni. Most pedig egy gyönyörű fotó került elő róla, amelyen lenge, fehér ruhában pózol. A gyönyörű hölgynek sokan a csodájára járnak.

