Nehéz az elválás: Csuti szerelme bejelentette, vége van

Amikor Csuti és Kulcsár Edina bejelentették, hogy válnak, nagyon sokan aggódni kezdtünk Csuti miatt. Egyfelől aggasztott bennünket, hogy Edina nélkül mennyire marad meg a hírességek táborában, valamint az is foglalkoztatott bennünket, hogy vajon majd tovább tud-e lépni a gyönyörű feleségén. Féltünk, hogy lelkileg olyannyira megviseli majd a válás, hogy nem fog tudni újra szerelembe esni. És bár volt ugyan egy kis kitérője Szorcsik Vikivel, hamarosan rátalált az igaz szerelem. Csuti ugyanis most egy gyönyörű egyetemistával, Biussal jár. A fiatal szépség pedig boldogabb nem is lehetne, hiszen szerelme mindenhová elkíséri őt. Most arról számolt be sztorijában, hogy ezen a napon issza meg az utolsó automatás olasz csokis cappuchinót a Pannon Egyetemen, ugyanis letette az államvizsgát, így tehát már befejezte, elvégezte az egyetemet.

