A szerelem még megvan, a lány már nincs – fájdalmas magányról vallott T. Danny

T. Danny aranyos, kedves stílusa egy egész ország szívét elrabolta. Zenéi igazán fantasztikusak, nem is véletlen, hogy könnyű szerrel meg tudja tölteni a Budapest Parkot. Sokak számára azonban a TV2 nagysikerű műsorából, a Dancing With the Starsból vált különösen ismertté, és igen sok ember szerint neki kellett volna megnyernie a versenyt. Akkor még megvolt barátnője, akiről mindig nagy szerelemmel nyilatkozott. Egy ideje azonban felreppentek a pletykák, hogy szétmentek. Erről is szó esik pénteken.

T. Danny már nincs együtt szerelmével / Fotó: Facebook

T. Danny Hajdú Péter vendége volt, ahol számos témát érintettek. Danny mesélt arról, hogy elhunytak a nagyszülei, és nagyon hiányoznak neki: elmesélte, hogy a nagypapája hunyt el először, egy hétre rá pedig a nagymamája utána ment.

Én sem látogattam őket olyan gyakran sajnos a végén sem mint kellett volna, mint szerettem volna, úgyhogy ez egy kicsit nehéz

- mondta.

Nincs könnyű helyzete a szerelemben

Én nagyon sokszor nem kaptam meg olyat, akit akartam, engem sokszor visszautasítottak

- mondta, majd elárulta, hogy azóta is többször visszautasították, hogy híres ember lett.

Nekem sosem volt kapcsolatom, ezért mindent most kellett megtanulni. Ez lehet, hogy kicsit rosszul alakult

- mesélte, és kiderült, hogy Enikő volt az első barátnője. Nehezen esik ugyanis szerelembe, de olyankor nagyon.