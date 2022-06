Pont került a verekedésbe torkollott magyar sztárbalhé végére

Verekedésbe torkollott korábban Young G, azaz Béci és zenésztársa, Kunu Márió balhéja. A két híresség évekkel ezelőtt több dalon is dolgozott együtt, fellépni is jártak közösen, de szakmai és anyagi konfliktusaik akadtak. Aztán egyszer egy vita tettlegességig is fajult köztük.

Béci most az Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékot, ahol az egyik követője megkérdezte tőle: „Mikor és hogy békültetek ki a Márióval?”

Az egész dolog butaság volt... hála Istennek gyorsan ment a szent a béke. Több buliban is találkoztunk, részegen hívtuk egymást és arról beszéltünk, hogy teljesen butaság volt. Azóta már együtt is voltunk fellépni, zenéni, úgyhogy tömören ennyi!

– öntötte tiszta vizet a pohárba a rapper.