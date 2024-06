Krausz Gábor és Mikes Anna megmutatták, hogyan romantikáztak Olaszországban - Videó

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerkedtek össze. Nemcsak megnyerték a TV2 sikerműsorát, de még egymásba is szerettek, és azóta is boldogok együtt – sőt, még az Ázsia Expressz következő, ősszel induló évadának forgatásán is próbára tették a kapcsolatukat.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Szabolcs László

Úgy tűnik, hogy tényleg tombol a szerelem Krausz Gábor és Mikes Anna között, ugyanis együtt mentek el nyaralni Szicíliába, ahol szinte végigromantikázták az ott töltött idejüket – legalábbis erről árulkodik az a videó, amit nemrég megosztott a közösségi oldalán a tehetséges és gyönyörű táncosnő.

Mikes Anna és Krausz Gábor evett, ivott, hajókázott, lubickolt, motorozott Olaszországban, ráadásul szinte végig hatalmas mosoly volt az arcukon – ez is jól mutatja, mennyire élvezik egymás társaságát.

Akit érdekel, milyen volt Krausz Gábor és Mikes Anna olasz nyaralása, az alább megtekintheti a táncosnő videóját – a kommentelők szerint öröm rájuk nézni: