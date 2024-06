Itt találta meg a boldogságot Krausz Gábor

Nem is sikerülhetett volna jobban Krausz Gábor és Mikes Anna első közös nyaralása: a szerelmesek úsznak a boldogságban. Gábor és Anna Olaszország déli régiójába utazott, hogy ott kapcsolódjanak ki, egy Szicíliában született poszt tanúsága szerint pedig nem is dönthettek volna jobb hely mellett... A tenger, a borok, az illatok, mind mind elvarázsolták őket.

Krausz Gábor és Mikes Anna a mai napig elválaszthatatlanok (Fotó: TV2/hot magazin)

Első közös nyaralásunk. Álomutazás, pont olyan, amire már nagyon régóta vágytunk

– írta Mikes Anna a közösségi oldalukon, a poszthoz pedig olyan mennyiségű támogató és lelkes üzenet érkezett, hogy olyat tényleg ritkán látni.

Krausz Gáborék az új álompár

Krausz Gábor és Mikes Anna a TV2 Dancing With The Stars versenyében ismerkedett össze. A mesterdiplomás tánctanár és a híres séf közös tánca aztán a műsor befejeztével sem ért véget, sőt... azóta el sem engedték egymás kezét. A páros amellett, hogy nagyon boldogok egymással, a jelek szerint kivételesen szimpatikus az internet népének is, ők az a duó, akik szinte kizárólag támogató hozzászólásokat kapnak a közzétett posztjaikhoz. Most sem volt másképp. Az első közös nyaralásukról szóló fotójuk alá csak úgy záporoztak a kedves üzenetek:

– Ritka szép pár, akik illenek, mennek egymáshoz és boldogok! Maradjon így nagyon sokáig!

– Táncoljatok egy jót, a helyieknek leesik majd az álluk!

– Gyönyörűek vagytok így együtt, sugárzik rólatok a boldogság.

– Nagyon, nagyon, nagyon összeillő, szép pár vagytok! Annyira látszik a harmónia, hogy őszintén boldogok vagytok együtt! Érezzétek nagyon jól magatokat, jó pihenést!

– Érezzétek nagyon jól magatokat, pihenjetek sokat! Ja, és sose, semmi körülmény között ne hagyjátok el egymást, mert csodapár vagytok!