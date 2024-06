Jákob Zoli bevállalta: megmutatta filterek nélkül a Magyarország Szépe döntős lányait

Azzal valószínűleg mindenki tisztában van már, hogy Jákob Zoli Magyarország egyik leggazdagabb embere, akinek aranyból van a szíve, hiszen rengeteget jótékonykodik és rendszeresen segít a rászorulóknak. Rengetegen követik őt a közösségi oldalain, hiszen általában nagyon érdekes tartalmakat szokott megosztani.

Jákob Zoltán / Fotó: Szabolcs László

Jákob Zoli most is egy különleges poszttal jelentkezett, ugyanis megmutatta, hogyan néznek ki filterek nélkül a Magyarország Szépe döntős lányai – sőt, még egy kakukktojást is elrejtett a képek között, már csak az a kérdés, hogy vajon ki fogja egyből kiszúrni.

Jákob Zoltán nemrég posztolt egy videót, ami egy olyan rászoruló családról szólt, akiknek leégett a házuk. Jelenleg egy konténerotthonban él az édesapa és a két lánya, és sajnos olyan rossz anyagi helyzetben vannak, hogy se ételre, se füzetre nem jut nekik pénz. Az üzletemberhez fordultak segítségért, aki nagy örömmel támogatta őket egy nagybevásárlással és egy vaskos borítékkal, amiért nagyon hálásak voltak neki – erről itt lehet megtekinteni egy megható videót: