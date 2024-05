Jákob Zoltán vallomása: Elegem lett és szégyelltem magam

Jákob Zoltán példája nem egyedi, hiszen aki már élete során próbálkozott bármelyik fogyókúrás módszerrel, vagy „csodaszerrel”, az pontosan tudja, hogy ami egészséges, vagy fogyaszt, az nem hogy nem finom, de többnyire bűn rossz, már-már ehetetlen. Éppen ez lehet az egyik oka annak, hogy még egy sikeres fogyókúra után sem tudjuk tartani a súlyunkat, hiszen amint vége az önsanyargatásnak, célba vesszük az első édességboltot és máris kezdődik az a bizonyos jojo effektus. A magyar üzletember most leszámolt ezzel az átokkal. Jákob Zoltán most a Borsnak mesélt a mélypontról, ami elindította őt a kényelmes, egészséges és nem utolsó sorban finom, életmódváltás útján.

Jákob Zoltán nem szerette, amit a felvételeken látott (Fotó: Szabolcs László)

„Kimondom úgy, ahogy van...”

– Igaz, hogy sem a forgatások alatt, sem pedig hónapokkal később, amikor képernyőre került A Nagy Ő, nem kaptam negatív visszajelzéseket, de én éreztem, hogy nincs az rendben, ahogy viszontlátom magam bizonyos felvételeken. Kimondom úgy, ahogy van, szégyelltem magam és elegem is lett, mert folyton behúzott hassal álltam a kamera előtt. Amikor pedig a lányok bikiniben, én pedig egy rövidnadrágban és trikóban ültünk egy hőkamera előtt, szinte már oxigénhiányos állapotba kerültem, mert még a lélegzetemet is visszafojtottam, hátha attól karcsúbbnak tűnök.

Hát nem tűntem annak…

– kezdte most már őszintén nevetve Jákob Zoltán, aki a TV2 sikerműsorának forgatása után nyakába vette a világot, hogy megtalálja a leghatásosabb módszereket, melyeket összegyúrva elérhető a testi és szellemi egészség vágyott állapota.

„Arra jutottam, hogy kidolgozom a saját módszerem”

– A forgatás után határoztam el, hogy teljesen új életmódot kezdek. Különösen azután, hogy ráálltam a mérlegre és két kilóval többet mutatott. A korábban sorra kipróbált, önsanyargató, „csodamódszerek” egyike sem jöhet szóba, hiszen nem szenvedni akartam. Értem én, hogy célt lehet érni a szenvedéssel és azzal, hogy mindent, ami finom, megvonok magamtól, de tapasztalatból tudtam, hogy amint véget ér egy kúra, azonnal falni kezdek, mert addigra már semmi nem érdekel, csak hogy újra ehessek valami édeset, vagy jól megtömjem magam szénhidráttal, ezzel gyakorlatilag tönkre vágva az elért eredményt. Ergo keresnem kellett egy merőben új módszert, de nem találtam, így arra jutottam, hogy szakértők segítségével kidolgozom a sajátomat, aminek a fő célja, hogy kiiktassa szenvedést ezáltal ne csak egy fogyókúra, de egy életmód váljék belőle. Hogy mennyire működik? Nos, arra Erdélyi Mónika a példa, de persze hamarosan én magam is az leszek – magyarázta lapunknak az üzletember, aki ma már Erdélyi Mónikával együtt, akkor „bűnözhet”. Amikor csak akar.

Mónika is Jákob Zoltánnak köszönheti, hogy sikerült a lehetetlen (Fotó: Jákob Zoltán)

„Most szépen fogalmaztam...”

– Svájcban megtanultam, hogy a táplálkozás tényleg egy tudomány és nem csak arról szól, hogy együnk, hogy ne halljunk éhen és a fogyókúra pedig nem kell, hogy az éhezők viadala legyen. Sőt, nem kell hogy íztelen vacak legyen valami, ami esetleg egészséges és netán még diétás is. Mert hát lássuk be, hatalmas hátránya az egészségesnek kikiáltott dolgoknak, hogy nem igazán finomak és most szépen fogalmaztam.

Aki már próbált bármit a piacon eddig elérhető cuccokból, az tudja, mi az a jelző, amit most nem mondok ki.

Én azt hiszem, hogy az íz a kulcs és én tényleg megoldottam ezt a problémát – árulta el a milliárdos üzletember.