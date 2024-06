Hunyadi Donatella: „Majdnem elmentem egy ilyen depressziós irányba”

Sokszor elfelejtik az emberek, hogy bizony a sztárok is emberek, így a bántó kommentek rájuk is hatással vannak. Sőt olykor olykor önrombolásba is hajszolhatják az embert a bántó szavak. Hunyadi Donatella nemrég a ZWorld című podcastben mesélt arról, hogy még a mai napig sokan kritizálják külseje miatt. Ezeket korábban nem tudott kezelni, és majdnem depressziós állapotba került emiatt.

Hunyadi Donatella amellett, hogy énekel, még modellkedik is (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Semmi sem jó

– Felkerült egy interjú, amit rengetegen megnéztek, és minél többen megnézik annál több negatív komment jön. Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra – idézett fel pár kommentet Kiszel Tünde lánya, aki elmondta, hogy magából kiindulva a szépség szubjektív.

Éseanyjára támaszkodott Hunyadi Donatella

Bizony Hunyadi Donatellának is volt olyan, hogy megingott önmagába vetett hite, és saját bevallása szerint egy depressziós irányba sodródott az élete a sok bántás miatt.

Nekem is volt, amikor kicsit megingottam ebben az egészben, és majdnem elmentem egy ilyen depressziós irányba. Hála Istennek annyira biztos családi hátterem van, és annyira tartom ezeket az elveket, ezt az értékrendet, hogy ez nem vitt el engem

– kezdte Donatella, de szerencsére a szülői tanácsok miatt sikerült átlendülnie ezeken a problémákon. Azt is elárulta, hogy Kiszel Tünde mindig szeretettel, és beszélgetéssel fordult felé, ami sokat segített neki ebben az időszakban.

– Édesanyám mindig, mindent szeretettel próbált megoldani, hogy soha nem volt nálunk kiabálás. Mindig leültünk egy asztalhoz, hozott két teát, és megértően, szeretettel mondta el, hogy ez miért nem jó – zárta a történetet Donatella. Az énekesi karrierre elején járó lány hozzátette, mára már nem törődik a kritizáló kommentekkel, és úgy szeretné majd nevelni saját gyerekét, mint ahogy édesanyja, Kiszel Tünde felnevelte őt.