Mindenkit összezavart Hunyadi Donatella, váratlan fotó került elő róla

Anyák napja alkalmából köszöntötte Kiszel Tündét lánya, Hunyadi Donatella. Az Instagram-bejegyzés azonban egy pillanat alatt könnyen összezavarhat bárkit, ugyanis a közös fotó karácsonykor készült, Donatella valamiért mégis ezt a képet választotta kettejükről.

Isten azért teremtette az édesanyákat, mert ő maga nem lehet ott mindenhol. Boldog anyák napját, nagyon szeretlek

– írta a képhez a fiatal. A megható bejegyzésre a naptárdíva is reagált, tudatta lányával, hogy hálát ad Istennek, amiért ő lehet az édesanyja, és az életénél is jobban szereti. A bejegyzést pár óra alatt ezernél is többen kedvelték, a kommentelők nem győznek olvadozni az anya-lánya páros érzelmi megnyilvánulásától! Arról itt írtunk, hogy Donatella egyre merészebb vizekre evez, nemrég zuhanyzás közben jelentkezett be az Instagram-oldalán.