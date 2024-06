Mindennek befellegzett: elkezdték kitörölni Harry hercegéket a királyi család történelméből

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle kapcsolata a királyi családdal az elmúlt években finoman szólva is viharosan alakult. A pár még 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot, és telepedett le Amerikában, majd több botrányos megszólalásuk is volt nyilvánosan, amelyekben a család tagjait kritizálták. Meglehet, ennek következtében is, de a közelmúltban már olyan hírek érkeztek, hogy a királyi család elkezdett lépéseket tenni annak érdekében, hogy kitöröljék a történelmükből Harry herceget és feleségét.

Harry herceg és Meghan Markle / Fotó: i-Images / eyevine

Mindez azután történt, hogy a királyi család hivatalos weboldaláról leszedték azt a nyilatkozatot, amit a sussexi herceg még 2016-ban tett, és amelyben szembeszállt a sajtóval a Meghannel szembeni, sértő megnyilvánulásaik miatt. A Kensington-palota ezt a nyilatkozatot pár nappal azután adta ki, hogy a herceg és az egykori színésznő románca nyilvánosságra került. A közlemény több, mint hét éven át volt elérhető a hivatalos honlapon, ám a múlt hét folyamán letörölték.

Az, hogy eltávolították Harry herceg Meghanról szóló, 2016-os nyilatkozatát a királyi honlapról, sokat elárul arról, mennyire elkötelezettek a királyi család vezető tagjai amellett, hogy elfelejtik a múltat, ​​és Harry herceg abban játszott szerepét is. A nyilatkozat egy támadás volt a sajtó ellen, amiatt, ahogy az akkor még barátnő Meghan Markle-t ábrázolták, és amit Harry mélyen igazságtalannak ítélt meg. Amennyiben Harry írta a nyilatkozatot, azt Meghan nagymértékben befolyásolhatta

- jelentette ki a királyi szakértő és író, Tom Quinn.

A királyi család idősebb tagjainak az a terve, hogy fokozatosan kivonják Harryt és Meghant a királyi történelemből. Régóta el akarták távolítani azt a nyilatkozatot, de ezt egy csendesebb időszakban kellett megtenniük, ezzel csökkentve annak az esélyét, hogy Harry és Meghan igazságtalanságot kiáltsanak, és azt állítsák, hogy ismét megbüntetik őket

- tette hozzá a szakértő, a Daily Express beszámolója szerint.