Hajdú Péter ledöbbent: „Kiderül, miért nem lőtték le…”

Hajdú Péter vállaltan pacifista, vagyis a lehető legtávolabb áll tőle az erőszak, de pláne a fegyver használat. Még az sem jutott eszébe soha, hogy megszerezze a fegyverviselési engedélyt, hogy adott esetben megvédhesse szeretteit és otthonát. Ugyanakkor mélyen tiszteli azokat, akik a haza, vagy akár egy globálisabb egység védelmében hivatásos katonának állnak és ha kell, fegyverrel is védelmezik a határokat. A Frizbi TV YouTube csatorna házigazdája Ludóval beszélgetett, aki 19 éven át szolgált a Francia Idegenlégióban, ahová a bűne elől menekült. A Bors arra volt kíváncsi, hogy Hajdú Péter hogy úszta meg az ő idejében még kötelező sorkatonai szolgálatot és bánja-e, hogy a vicces kedvű szakaszvezetők soha nem küldték el őt kopaszként az „alakulótér kulcsáért”, vagy a ”lisztvágó késért”.

Hajdú Péter megúszta és egy cseppet sem bánja (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: Egyenes utam volt az E minősítéshez

– Még főiskolás voltam, amikor megérkezett a behívóparancs, amiben ott volt, hogy mikor és hol kell jelentkeznem a sorozásra. Hogy őszinte legyek, egészen nyugodt voltam, mert négykeresztes parlagfűallergiám van, ami egyenes út volt az E minősítéshez, vagyis a végléegesen alkalmatlan besoroláshoz. Meg is kaptam, így végül nem voltam katona. Megjegyzem, nem sokkal ezután meg is szűnt a kötelező, sorkatonai szolgálat Magyarországon, amit üdvözítőnek találtam és ma is úgy gondolom, hogy ez így van jól.

Mindenkinek jobb, ha hivatásos hadsereg védi az országot és segít, ha olyan krízishelyzet áll elő, ahol be kell vetni az állományt

– fogalmazott Hajdú Péter, akire mély benyomást tett Ludo, akit nagyon más fából faragtak, mint Pétert, vagy a legtöbbünket.

Hajdú Péter vendége szó szerint megjárta a hadak útját (Fotó: YouTube)

„A lebukása banális volt...”

– Ludo annak idején belekeveredett egy bűncselekménybe, ahol sofőr volt. Tény, hogy a hatóságok elől menekült, amikor felvidéki magyarként elhagyta Szlovákiát és beállt az idegenlégióba, de lássuk be, keményebben fizetett a bűnéért, mintha egyenesen a börtönbe sétál be anno. Hiszen számos alkalommal nézett farkasszemet a halállal, mindenféle fegyveres konfliktusban. A lebukása egyébként banális volt, hiszen miután leszerelt, francia állampolgárságért folyamodott és ekkor derült ki, hogy a légióban felvett álnév mögött ki is van. Nem kapott választ a kérvényére, de azonnal felkerült az Interpol körözési listájára és amint átlépte a határt, lecsaptak rá.

Végül nem kellett négy évet ülnie, de a lényeg, hogy nem úszta meg a börtönt

– magyarázta Hajdú Péter, aki szerint ismét érdemes lesz péntek estétől a Frizbi TV csatornájára kattintani, hiszen vendégén keresztül megismerhetünk egy rejtélyes, titkos és ugyanakkor pokolian veszélyes világot, ahol az ember nap mint nap farkasszemet néz a végzettel és ahol az erősebb értsd gyorsabb, képzettebb kutya…