Hajdú Péterrel töltötte a napját a világhírű színésznő: ezt árulta el neki

Férfiak milliói nézhették irigykedve, hogy Hajdú Péter egy fotón pózol a gyönyörű kubai-amerikai származású színésznővel, Eva Mendes-zel. A producer ráadásul nem csak egy kép erejéig állhatott a gyönyörű világsztár mellett, hanem egy egész napot együtt tölthetett vele együtt, köszönhetően annak, hogy Mendes interjút is adott neki.

Hajdú Péter és Eva Mendes azonnal megtalálták a közös hangot Fotó: Hajdú Péter

Hajdú Péter izgult az interjú előtt

Hajdú Péter nem először találkozik világsztárral, interjúzott már Bruce Willissel, Brad Pittel, Bud Spencerrel, Roger Moorral, és Paris Hiltonnal is, most mégis izgult a beszélgetés előtt. A Frizbi Tv műsorvezetőjének ugyanis a német az erőssége, emellett spanyolul is tanult, az angolja viszont – saját bevallása szerint – közepesnek mondható.

Német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgám van, Evaval az interjú angolul készült. A gimiben spanyolt is tanultam, így az interjú előtt spanyolul mondtam neki, hogy a főiskolán tanultam a nyelvet, mire Eva viccesen azt mondta, hogy akár magyarul is mehet az interjú, mert úgy meg ő nem beszél… Ezzel együtt is nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, bár volt bennem némi izgalom. Életemben másodszor izgultam interjú előtt. Először Robert De Nirónál...

– kezdte lapunk megkeresésére Hajdú Péter.

Eva Mendes a visszavonulása ellenére is rengeteg felkérést kap, világszerte, filmekben szerepeltetnék, interjúznának vele, de ő rendre nemet mond mindenkinek. Hogy Hajdú Péter mégis mivel vette le őt a lábáról?

A hírek szerint Eva Mendes 2011-ben a párja, Ryan Gosling társaságában már járt Magyarországon, és nagyon megtetszett neki amit lát. Szerinte ez egy csodálatos ország, ahol nagyon kedvesek az emberek. A látogatásának oka pedig a magyar dobozos víz reklámfilm forgatása volt. Eva a visszavonulása óta élharcosa a környezetvédelemnek, ezért kizárólag olyan termékhez hajlandó adni a nevét, amiben tényleg hisz.

A Golden Globe helyett választott minket

Hajdú Péterből sikerült kulisszatitkokat is kiszednünk: Eva Mendes egy napot forgatott Budapesten, furcsa módon pont azon a napon, amikor Amerikában a Golden Globe díjátadó gála volt. Hollywood egyik legnagyobb sztárparádéján természetesen jelen volt Ryan Gosling is, a házaspár így egy kontinensnyi messzeségbe került egymástól. Persze, még így sem volt áthidalhatatlan a távolság, Eva videóhívásban tartotta a kapcsolatot Ryannel.

Eva visszavonult, hivatalosan is abbahagyta a filmezést. Hollywoodban folyamatosan azt találgatják, hogy visszatér-e. Az a kérdés a filmes világban, hogy a Randiguru 2-t elvállalná-e. Mivel senkinek nem adott interjút azóta, ezért most nálunk hangzik el a válasz: szereti Will Smith-t, de ha visszatérne, csak a férjével forgathatna, ha lenne persze egy jó forgatókönyv

– osztotta meg lapunkkal az információt Hajdú Péter.