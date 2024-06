Megható emlékeket osztott meg elvesztett édesapjáról a TV2 sztárja

Hadas Alfréd a minap a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol Szabó András Csutival beszéltek a tomboló futball lázról. A rapper alapjáraton nem néz focit, azonban a magyar válogatott meccsei kivételben részesülnek, és erre különleges magyarázata van.

Hadas Alfréd megható emlékeket osztott meg elvesztett édesapjáról és a fociról (Fotó: Hadas Alfréd)

A válogatott meccseket mindig nézi

Alfréd szívében a magyar válogatott különleges helyet foglal el, ugyanis bevallotta a reggeli műsorban, 2021-ben elvesztett édesapjával régen, ha sportot néztek, az csakis a válogatott meccsek voltak.

– Apával csak a válogatott meccseit követtük a legtöbb sport esemény közül.

Ugyan alapjáraton nem vagyok nagy foci drukker, apa sem volt, de a válogatott meccsek nemcsak a fociról szólnak, hanem valamennyire a nemzetünk érdemeiről is. Leginkább rádión hallgattuk mindig a közvetítést, miközben segítettem neki a munkában

– kezdte Hadas Alfréd Sztárban Sztár döntős, aki elmondta, mai napig szép emlékeket tud felidézni a közös meccshallgatásokról.

Amikor nézem a meccseket apa nélkül, mindig feljönnek bennem a szép emlékek.

– Sokat dolgoztam vele zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben, de a sok nehéz munka ellenére is gyönyörű emlékként maradtak meg ezek a pillanatok, amikor csak fél füllel is, de hallgattuk a meccset kocsiban fuvarozás közben, és arról mesélt, milyen eredményeket szerzett a válogatott a gyerekkorában – jegyezte meg a rapper, aki először tudott váltani pár szót Csutival.

Hadas Alfréd örült Csutinak

Csuti és Alfréd egy közös képet is posztoltak a forgatás után, ahol még azt is megtippelték, hogy mi is lesz szerintük a szerdai német-magyar derbi végeredménye.

– Nagyon örültem Csutinak, egy élmény volt jobban megismerni. Már több helyen láttam, de még soha nem volt vele lehetőségem csak úgy beszélni. Abba bele tudtam látni, hogy nagyon ért a focihoz, és nagyszerűen beszélt a válogatottról, ráadásul tényleg olyan úriember, amilyennek emlegeti mindenki, sőt még egy közös Fradi meccsnézésre is elhívott, amit nem tudtam visszautasítani. Ő azt mondta, 1-1 lesz a szerdai meccs végeredménye, de szerintem 2-2 – jegyezte meg Alfréd, aki meglepődött, amikor Csuti is emlegette, hogy milyen nagy stenk van az új, Eb szurkolói dalának.