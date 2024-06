Exkluzív! Most először beszélt róla: Válása miatt Tóth Gabi elveszítette édesanyját

Tóth Gabi és Krausz Gábor tavaly nyáron jelentették be, hogy hat év után külön utakon folytatják, zátonyra futott a házasságuk. A hír sokakat megdöbbentett, hiszen látszólag minden rendben volt a séf és az énekesnő között. Akkor Tóth Gabi bevallotta, ő kezdeményezte a szakítást és komoly szenvedések árán hozta meg ezt a döntést. Sokáig mindketten hallgattak a válásról, nem akarták a nyilvánossággal megosztani a fájdalmukat.

Fotó: Fotó: TV2

Gabi hosszú idő után megtörte a csendet, és elképesztő őszinteséggel vallott az elmúlt évekről, sőt, a korábbi kapcsolatairól is. Lékai-Kiss Ramóna új TV2-es beszélgetős műsora, a szerdánként új résszel jelentkező Titkok Ramónával című videós podcast első vendége volt a tapolcai énekesnő, aki minden kérdésre válaszolt.

Most vallotta meg először, hogy bizony a válása miatt elveszítette az édesanyját is. Döntését ugyanis édesanyja nehezen tudta feldolgozni, olyannyira, hogy alig beszélnek, kapcsolatuk megromlott. Az énekesnő teljesen összetört, most először mesélt az okokról.

"Lehet ítélkezni, de nem látják az emberek, hogy mibe vagyunk. Mindenki azt mondta, hogy szedd össze magad, erősnek kell lenned, mert ott van a gyereked. Ezt megkaptam a családtagjaimtól is.

Remélem, hogy nem veszítettem el, de most megpróbálom elfogadni, hogy ezt nem tudta még feldolgozni.

Az édesanyámról van szó" - részletezte.

Hagyok időt, és majd alakul...Bízom abban, hogy ha ezt az interjút is megnézi, akkor érteni fogja, hogy miért így döntöttem. Őt inkább azok viselték meg, amit írtak rólam a kommentelők.

Ezek őt teljesen a padlóra küldték.

Édesanyámmal olyan viszonyunk volt, amire minden gyerek vágyik. Együtt buliztunk, barátnők voltunk. Bízom benne, hogy visszatalálunk egymáshoz" . mesélte zokogva Tóth Gabi a podcast műsorban.