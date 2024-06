Bereczki Zoltán felesége kitálalt, fejlemény a Szandi-botrány kapcsán

Bereczki Zoltán következetesen tartja magát ahhoz, hogy a gyerekeket nem mutatja meg a nyilvánosság előtt. Ez igaz a Szinetár Dórával közös lányára, és igaz a Bata Évával közös gyermekükre is.

Bereczki Zoltán felesége kitálalt arról, milyen a kapcsolata férje nagylányával. (Fotó: Mediaworks)

Bereczki Zoltán felesége tapasztalt a gyerekeket illetően

Maximálisan egyetértettem vele ebben. Sőt, én ennek a zászlóvivője vagyok, az első ember a sorban

— mondta a színésznő, majd kitálalt arról is, milyen a viszonya férje előző házasságából született lányával, Zorkával.

— Én azt merem mondani, hogy szoros! Ő most 16 éves volt. Én gyakoroltam előtte ezt, mert nekem az előző kapcsolatomban is volt már két kisgyerek, tehát valahogy ez nekem úgy természetes — fogalmazott Bata Éva a Palikék Világa by Manna műsorában.

Szandi-ügy: Megszólalt az alapítvány vezetője

Megszólalt Szandiról az alapítvány vezetője. (Fotó: Bors)

Szandi elmaradt koncertje kapcsán rengeteg híresztelés látott napvilágot, noha a történet sokkal összetettebb annál, mint aminek látszik. A koncert szervezésében érintett alapítvány vezetője Borsnak adott interjújában részletesen elmesélte, hogy hogyan zajlott Szandi látogatása az általuk támogatott családnál.

— Mi egy egészségügyi szervezet vagyunk, betegeket gyógyítunk, nem azzal foglalkozunk, hogy ilyen eseményeket szervezzünk − kezdte Daniela.

— A munkánk során találkoztunk ezzel a családdal tíz évvel ezelőtt, de csak tavaly derült ki, hogy nagy a baj, mert bántalmazzák őket, mélyszegénységben élnek és betegek. Januárban jutottunk be hozzájuk, akkor láttuk, hogy milyen körülmények között élnek. Ekkor találtuk ki, hogy csináljunk egy jótékonysági programot, amihez felkértünk egy rendezvényszervezőt.

Nem álltunk kapcsolatban Szandival, mert a rendezvényszervező azt a tájékoztatást adta, hogy Szandi jön és mindent tud. Ott derült ki, hogy semmit nem tudott, mert mikor mondtam Szandinak, hogy itt van a család is, nem értette, hogy miről van szó, ő csak annyit tudott, hogy fellépni jött

— tisztázta a helyzetet Daniela.

Szőke Zsuzsi szakított a párjával

Szőke Zsuzsi újra szingli. (Fotó: KUNOS ATTILA/Hot! archív)

A Dancing with the Stars táncosnője jelenleg épp a horvát tengerparton nyaral, ahonnan rajongói legnagyobb örömére bikinis fotóval jelentkezett be. A szemfülesebb kommentelők észrevehették, hogy nincs közös fénykép párjáról, így amikor valaki rákérdezett, hogy nem vitte-e magával őt, Zsuzsi válaszolt is, hogy nem. A táncosnőt telefonon értük el, aki elárulta, mi történt: