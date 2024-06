"Hogy ő hogy dolgozza fel, azzal nem tudok mit kezdeni" - Szőke Zsuzsi megszólalt a szakításról

Szőke Zsuzsi érthető módon rendkívül sok férfi szívet dobogtatja meg, így elég sokan maradtak hoppon, amikor néhány hónappal ezelőtt a csinos táncoslány közös fotót osztott meg kedvesével.

Szőke Zsuzsi párja nélkül pihen a horvát tengerparton (Fotó: KUNOS ATTILA / Hot! archív)

Rejtélyes eltűnés

Zsuzsi jelenleg épp a horvát tengerparton nyaral, ahonnan rajongói legnagyobb örömére bikinis fotóval jelentkezett be. A szemfülesebb kommentelők észrevehették, hogy nincs közös fénykép párjáról, így amikor valaki rákérdezett, hogy nem vitte-e magával őt, Zsuzsi válaszolt is, hogy nem. A táncosnőt telefonon értük el, aki elárulta, mi történt:

„Igen, körülbelül egy hónapja szakítottunk, ezért nincs már kint közös képünk. Nyilván nyaralni sem jöttünk már együtt, ez nem titok.

Egy hónapja volt egy törés, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretném tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Ami volt, az szép volt, de helyesebbnek láttam, hogy különváljanak az útjaink. Részemről békében váltunk el, hogy ő hogy dolgozza fel, azzal nem tudok mit kezdeni és ennél többet nem is szeretnék mondani a dologról. Jól vagyok most, felszabadultam és magamra koncentrálok.

Rengeteget dolgozom, tanítok, sok fellépésünk van és próbálom jól érezni magam a nyáron, ami eddig szerencsére sikerült is” - mesélte Zsuzsi.

Az élet megy tovább

Zsuzsi a munkája mellett felnőttképzésre is jár a TV2-nél, így mostani, horvátországi nyaralása csak néhány napig tart majd, utána hazajön vizsgázni. „Júliusban tervezek még Balatonon és Horvátországban is nyaralni, de

nálam ez teljesen munkafüggő, mert sok a fellépés, próbálom ahhoz igazítani a dolgaimat.

A Fever Dance Group táncversenyekről egyelőre nem tudok többet, nem zárkózunk el egy újabb verseny elől, pont most lett volna egy athéni verseny is, de mivel nyolcan vagyunk a csoportban, sokszor nehéz összehozni, mert mindenkinek fellépési vannak, így ezt most nem tudtuk bevállalni. Ha lesz lehetőség, természetesen állunk elébe.”

Mint az tudott, a Fever Dance Group csapata Artistic Dance Couple Formation kategóriában lett világbajnok idén áprilisban, a csapatban Bődi Dénes, Szőke Zsuzsi, Markovics Emese, Bonyhádi Ferenc, Dzsupin Ádám, Balogh Niki, Gál Krisztián és Molnár Andi táncoltak.