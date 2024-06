Bereczki Zoltán felesége kitálalt férje és Szinetár Dóra lányával kapcsolatban

Igazi "paraanyának" tartja magát Bereczki Zoltán felesége, Bata Éva színésznő. A sztárpár gyermeke most lesz 3 éves, de édesanyja nem az olyan típusú dolgoktól félti őt, hogy beveri a fejét valahova, sokkal inkább, hogy hogyan hat rá az, ha például nincs ott mellette.

Ideális esetben úgy van, ha én játszom, akkor Zoli van vele. Vagy az anyósom, akivel nagyon jól összhangban van Flóra

- mesélte a Palikék Világa by Manna műsorában a színésznő. Hozzátette, azt nem mondaná, hogy férje a lazább szülő.

Szerintem elég egészséges dinamikája van ennek, nincs így leszúrva, hogy akkor most ő a jó zsaru, én meg a rossz zsaru, hanem ez így mozog egészségesen.

Bereczki Zoltán következetesen tartja magát ahhoz, hogy a gyerekeket nem mutatja meg a nyilvánosság előtt. Ez igaz a Szinetár Dórával közös lányára, és igaz a Bata Évával közös gyermekükre is.

Maximálisan egyetértettem vele ebben. Sőt, én ennek a zászlóvivője vagyok, az első ember a sorban

- mondta a színésznő, majd kitálalt arról is, milyen a viszonya férje előző házasságából született lányával, Zorkával.

Én azt merem mondani, hogy szoros! Ő most 16 éves volt. Én gyakoroltam előtte ezt, mert nekem az előző kapcsolatomban is volt már két kisgyerek, tehát valahogy ez nekem úgy természetes

- fogalmazott Bata Éva. Hozzátette azt is, hogy a kislányát, Flórát is rá meri hagyni Zorkára, de úgy véli, a tinédzser lánynak most nem ez a feladata.