"Úgy voltam vele, hogy ilyen nem fog sűrűn előfordulni" - Marics Peti félmilliót bukott

Marics Peti napokon belül debütál a Zsákbamacska műsorvezetőjeként Pető Brúnó oldalán, ennek apropóján pedig kifaggattuk, hogy hányadán áll a szerencsével. Azt ugyebár már sokan tudják, hogy a ValMar szépfiúja imádja a focit, és ha a sors úgy hozza, akkor előszeretettel fogad a kedvenc csapataira is. Bár ez inkább akkor volt jellemző, mikor még nem ismertük őt énekesként, viszont azt is bevallotta, hogy tavaly is kicsúszott a kezéből félmillió forint, mikor az AS Roma és a Sevilla Budapesten játszotta az Európa-liga döntőjét.

Marics Peti félmilliót bukott kedvenc csapata miatt (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti a házat is felrakta volna a kedvenc csapatára

Nos, az tehát kiderült, hogy Peti szereti a szerencsejátékokat, nem véletlenül épített évekkel ezelőtt egy vállalkozást is erre. Bár ez már a múlt, a Tippmix azért olykor-olykor belefér még az idejébe, még úgy is, hogy bukott már nagyot ilyen játékon. Meg is kérdeztük tőle, hogy mi volt a legnagyobb tét, amit felrakott, és mi volt a legnagyobb nyereménye. Annyit előjáróban elmondunk, hogy az előbbi több volt, mint az utóbbi...

Mi volt a legnagyobb tét, amivel játszottam eddig? Hát, volt már ilyen 5 kiló körül...

– Tudom, az sok, de ez akkor volt, amikor az AS Roma itt játszotta az Európa-ligának a döntőjét. Úgy voltam vele, hogy ilyen nem fog sűrűn előfordulni, hogy a kedvenc csapatom Budapesten játszik, ráadásul egy ilyen meccsen, szóval akár a házat is feltettem volna rá. De jó, hogy nem tettem, mert az a mix elcsúszott... – árulta el a Borsnak az énekes, aki felidézte azokat az időket is, mikor rendszeresen fogadott a kedvenc csapataira. Mint mondja, akkoriban nem volt saját keresete, de a zsebpénzét gyakran feláldozta egy-egy nagyobb nyeremény reményében. A remény viszont sokszor elszállt a pénzével együtt.

– A legnagyobb nyereményem az körülbelül 250 ezer forint lehetett. Én sosem voltam olyan csávó, aki milliókat eljátszik. Régen, amikor nem volt pénzem, akkor ugyebár azt kockáztattam, hogy marad-e valami, vagy nem... Akkor alkalmi munkákból kerestem meg a kis zsebpénzemet, és előfordult, hogy a végén egy fillérem nem maradt – vallotta be lapunknak Marics, aki ettől függetlenül úgy érzi, hogy a szerencse mindig mellette van, de legalábbis ő maga gondoskodik arról, hogy mellette legyen.

Az pedig, hogy a Zsákbamacska műsorában mennyire lesz mellette, vagy éppen a játékosok mellett a szerencse, kiderül április 27-től a TV2-n!