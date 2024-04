Marics Peti elárulta, mit gondol Valkusz Milán RTL-es átigazolásáról

Marics Peti és Valkusz Milán nem csak kollégák, de nagyon jó barátok is, éppen ezért furcsállták sokan, hogy most egymás konkurenciái lettek. Nemrég ugyanis bejelentették, hogy míg Peti továbbra is a TV2 csatornáját erősíti, mint a Zsákbamacska műsorvezetője, addig Milán az RTL színeiben folytatja tovább egy tehetségkutató mentoraként. Nem csoda, hogy nagy visszhangja lett a dolognak, hiszen sokan nem tudják elképzelni a ValMar duóját külön, de mi most azt is megkérdeztük, mi erről az érintettek véleménye...

Fotó: Nagy Zoltán

Marics Peti büszke a barátjára

Marics Peti: A barátnőnk sem ugyanaz...

Marics Peti nem rejtette véka alá a véleményét, mikor arról kérdeztük, mit szól barátja átigazolásához. Mint mondja: nagyon szurkol Milánnak, és egy kicsit sem félti az új kihívástól, bármennyire is kemény melóra vállalkozott.

Büszke vagyok rá!

–Kíváncsi vagyok, hogy miket fog kihozni a versenyzőkből, hiszen itt egy mentorszerep is van, ami kemény meló. Milán nagyon sok produceri folyamatnak a részese volt, amelyekből országos sláger lett, szóval biztos, hogy ért az ilyen feladatokhoz is. Arról nem is beszélve, hogy vele nagyon jó dolgozni, jó ötletei vannak, energikus a csávó. Én nem féltem őt – kezdte a Borsnak Marics, aki arról is ejtett pár szót, mit szól ahhoz, hogy sokan el sem tudják képzelni őket külön. Természetesen mondandóját kifejezetten frappánsan fogalmazta meg...

Attól függetlenül, hogy mi elkezdtünk együtt zenélni, és megalakultunk, mint egy duó, nem megyünk kézen fogva a wc-re. Mégiscsak két külön személy vagyunk, a barátnőnk sem ugyanaz...

– Nagyon szoros a barátságunk, számtalan projektet együtt csinálunk, de az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor ő ilyen lehetőséget kap, én pedig másfélét. Szerintem még a testvéreket sem kötik ennyire össze, mint minket – tette hozzá a ValMar szépfiúja, akit április 27-én, szombaton és április 29-étől minden hétköznap este láthatnak a nézők a Zsákbamacska műsorában is, Pető Brúnó és Stana Alexandra oldalán.