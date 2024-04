Kiderült, mi Marics Peti legidegesítőbb szokása

Marics Peti és Pető Brúnó barátságát hamarosan a TV2 nézői is megcsodálhatják, hiszen április 27-től a Zsákbamacska új műsorvezető párosaként láthatják őket. Ennek apropóján faggattuk ki Brúnót, hogy milyen volt a közös munka a ValMar énekesével, és persze arra is rákérdeztünk, hogy van-e esetleg a barátjának bármilyen idegesítő szokása, amivel kihozta a sodrából a fogatások alatt. Annyit már most elárulunk, hogy van...

Pető Brúnó és Marics Peti műsorvezetőként debütál a TV2-n (Fotó: Szabolcs László)

Fény derült Marics Peti legidegesítőbb szokására

Az mindenki számára egyértelmű, hogy Peti és Brúnó jó cimborák, de vajon hogyan ment nekik a közös munka műsorvezetőként?! Tekintve, hogy mindkettejük számára ez egy új tapasztalás volt...

– A munka Petivel mindig olajozottan megy, könnyen megtaláljuk a közös hangot, legyen szó zenéről, sportról, vagy most épp műsorvezetésről. Egy hullámhosszon voltunk végig, ahogy Szandival is. Szerintem nagyon jó csapatot alkottunk, és ezt hamarosan a nézők is láthatják – kezdte a Borsnak Brúnó, aki többször is kiemelte, milyen jó volt a közös munka, mi megkérdeztük, hogy mi volt az, ami nem zajlott zökkenőmentesen.

A Peti egy kicsit lazábban kezeli az időpontokat...

– Én szeretek időben odaérni, mindenhova. Ha mondjuk 50-re van jelenésem, akkor 49-kor már ott vagyok. Na, Petinél ez nem így működik, mert ő meg 55-re érkezik ilyenkor. Amikor együtt kellett lemenni felvételre, általában én vártam emiatt, de nekem amúgy az összes barátom ilyen. A zenészek mindent lesz**nak, ami időpontokkal kapcsolatos. Ennek én iszom meg a levét... – nevetett Brúnó, aki tehát kivétel a zenészek között is, hiszen pontosan érkezik mindenhová. A TV2 képernyőjére is, hiszen ahogy már említettük április 27-től Marics Peti és Stana Alexandra oldalán láthatják őt a nézők.