„Szteroidos kezelést kapok” – komoly problémával küzd Marics Peti

Marics Peti és Valkusz Milán naptárjában ember legyen a talpán, aki talál szabad dátumot, főleg a koncertszezonban... A ValMar duója már az elmúlt évben is komoly teljesítményt tett le az asztalra, ami nem meglepő módon meg is viselte őket. Főleg Peti hangszálait...

Marics Peti hangszálait megviselte a koncertszezon (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti: „Úgy volt, hogy meg kell műteni”

A sármos énekessel a Zsákbamacska sajtótájékoztatóján beszélgettünk, ahol elárulta, hogy az utóbbi időben egy "aprócska" problémával küzd. Történt ugyanis, hogy a hangszálai nem bírták a kemény strapát, s emiatt az is szóba került, hogy meg kell műteni. Bár a veszély még nem múlt el, egyelőre szteroidokkal próbálják helyrehozni az állapotát. Bár Marics azt is hozzátette, hogy ha esetleg operációra kerülne sor, akkor sem lenne gond, maximum csak selymesebb lenne a hangja.

A koncertszezon előtt elmentem foniátriára, mert úgy volt, hogy meg kell műteni a hangszálaimat...

– Egyelőre most szteroidos kezelést kapok, remélem, hogy javulni fog a helyzet, és nem lesz szükséges a beavatkozás... De egyébként, ha sor kerülne a műtétre, akkor se lenne nagy gond, hiszen egy rutin operációról beszélünk, úgyhogy megmaradok... Maximum selymesebb hangom lesz egy kicsit, de szerintem az is ugyanolyan jól szólna – poénkodott Marics, aki egyébként azt is elárulta, mit szól barátja átigazolásához.

Valkusz Milán az RTL-hez igazolt (Fotó: Nagy Zoltán)

„A barátnőnk sem ugyanaz”

Az már nem titok, hogy míg Peti a Zsákbamacska műsorát, és a TV2 csatornáját erősíti, addig Valkusz Milán a konkurenciához igazolt, ahol egy tehetségkutató mentoraként láthatják majd a nézők. Ez a hír alaposan felkavarta az állóvizet, hiszen a legtöbben csak „együtt” tudják elképzelni a duót, ám Marics most tisztázta a helyzetet. És még azt is elmondta, mint gondol barátja átigazolásáról.

Büszke vagyok rá!

– Kíváncsi vagyok, hogy miket fog kihozni a versenyzőkből, hiszen itt egy mentorszerep is van, ami kemény meló. Milán nagyon sok produceri folyamatnak a részese volt, amelyekből országos sláger lett, szóval biztos, hogy ért az ilyen feladatokhoz is. Arról nem is beszélve, hogy vele nagyon jó dolgozni, jó ötletei vannak, energikus a csávó. Én nem féltem őt – kezdte a Borsnak Marics, aki arról is ejtett pár szót, mit szól ahhoz, hogy sokan el sem tudják képzelni őket külön.

Attól függetlenül, hogy mi elkezdtünk együtt zenélni, és megalakultunk, mint egy duó, nem megyünk kézen fogva a wc-re. Mégiscsak két külön személy vagyunk, a barátnőnk sem ugyanaz...

– Nagyon szoros a barátságunk, számtalan projektet együtt csinálunk, de az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor ő ilyen lehetőséget kap, én pedig másfélét. Szerintem még a testvéreket sem kötik ennyire össze, mint minket – tette hozzá a ValMar szépfiúja, akit április 27-én, szombaton és április 29-étől minden hétköznap este láthatnak a nézők a Zsákbamacska műsorában is, Pető Brúnó és Stana Alexandra oldalán.