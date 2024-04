Szomorú látvány: ez lett a sorsa Pécsi Ildikó áron alul eladott telkének – fotó

Sokáig úgy lehetett tudni, hogy a 2020. decemberében elhunyt Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos máriabesnyői hatalmas, gyönyörű telkét és otthonát elbontják: a 6000 négyzetméteres területet ugyanis végül egy befektető vette meg, aki Gödöllőn az elmúlt években több társasházat is építtetett. Akkor arról suttogtak, hogy a területre akár 10-14 ikerház is épülhet a közeljövőben, ami szinte teljes mértékben meg is valósult. A néhai színésznő gyönyörű kertje és imádott otthona helyén most egy lakópark áll, és az építkezés még mindig folyik – tudta meg a Bors.

Pécsi Ildikó 2020. decemberében hunyt el (Fotó: Ripost)

Információink szerint Pécsi Ildikó fia, Szűcs Csaba jelentősen áron alul adta el a házat egy vállalkozónak, egy feltétele volt csak, hogy a szülei által épített házat ne bontsák le. Már a kertet is több telekre parcellázták fel, hogy társasházakat húzzanak fel rájuk, illetve jelenleg is folynak építkezések például egy többszáz millió forint értékű villa épül az egyik telken.

Távolról is jól látszik az építkezés Pécsi Ildikó egykori telkén (Fotó: BorsOnline)

Pécsi Ildikó fogadott fia próbálta megmenteni a színésznő imádott növényeit

A Bors megkereste L. Péterfi Csabát, Pécsi Ildikó fogadott fiát és legfőbb bizalmasát, aki a színésznő halálakor megfogadta, hogy tovább viszi Pécsi Ildikó szellemi örökségét. Ehhez hozzátartozott Pécsi imádott, ősfás kertje is, amire a művésznő rendkívül büszke volt.

– Próbáltam menteni a menthetőt és Ildikó kertjéből számos növényt kimentettem amivel Ildikó örökségét és emlékét tovább viszem. erre azért volt szükség mert fia Szűcs Csaba minél gyorsabban meg akart szabadulni szülei egykori kertjétől, ami főleg édesanyjának volt nagyon fontos. Ildikó legelső jelentősebb gázsijából, az Aranyember bevételéből vette meg a kert első darabját, amit később folyamatosan bővítettek. Eleinte ott egy pipacsmező volt. A kertben lévő fák mindegyikéhez volt a színésznőnek kötődése, hiszen ültette fát a szüleinek, a fiának, az unokáinak, de szeretett kutyáinak is – mesélte a Borsnak L. Péterfi Csaba.

L. Péterfi Csaba és Pécsi Ildikó (Fotó: L. Péterfi Csaba)

Virágba borult Pécsi Ildikó egykori fája

Annak idején a Ripost számolt be arról, hogy 2021. őszén markológépek jelentek meg Gödöllőn, a Művészetek Házánál, majd ásni kezdték a földet. Nem véletlenül! Oda ültették át ugyanis az előző december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó két imádott fáját. Azokat, amik addig a gyönyörű kertjét díszítették.

− December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc fáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapja. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át – mesélte akkor a Ripostnak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk az eszébe.

Az ültetést követően viszont eltelt 2,5 év, azt pedig senki nem tudta, hogy mi történt azóta az egykor legendás szépségű színésznő imádott fáival. Azt sem lehetett kizárni, hogy valamiért kivágták őket, vagy esetleg a vihar tépázta meg az ágaikat.

Szerencsére épp ellenkezőleg történt!

Virágba borult Pécsi Ildikó kedvenc fája (Fotó: Facebook)

A friss képeken jól látszik, hogy a tavasz beköszöntével a gyönyörű magnólia, azaz liliomfa lilás színben pompázik a gödöllői Művészetek Háza előtt.