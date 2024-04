Kiderült, ez lett a sorsa Pécsi Ildikó imádott fájának - Fotó

A 2020. decemberében elhunyt Pécsi Ildikó mindig is szenvedélyesen szerette a fákat és a növényeket, gyönyörű gödöllői házának kertje tele volt szebbnél szebb zöldekkel. A két kedvenc fája azonban 2021. novemberében váratlanul eltűnt.

Pécsi Ildikó 2020. decemberében hunyt el (Fotó: Ripost)

Annak idején a Ripost számolt be arról, hogy az év őszén markológépek jelentek meg Gödöllőn, a Művészetek Házánál, majd ásni kezdték a földet. Nem véletlenül! Oda ültették át ugyanis az előző december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó két imádott fáját. Azokat, amik eddig a gyönyörű kertjét díszítették.

− December 5-én, Ildikó halálának első évfordulóján nyílik egy állandó kiállítás róla, aminek már zajlanak a munkálatai. A Művészetek Házának a belső kertjét pedig Ildikóról fogjuk elnevezni. Ezért találtam ki, hogy a két kedvenc fáját elhozzuk a kertjéből. Az egyiket a Kossuth-díja után kapta Gödöllő városától, a másodikat pedig tőlem a hetvenedik születésnapja. Az egyik a Művészetek Háza mellett áll most, a másodikat pedig a már említett belső kertbe ültettük át – mesélte akkor a Ripost-nak L. Péterfi Csaba, aki a néhai színésznő néhány kedvenc növényét a saját kertjébe ültette át, hogy örökké Pécsi Ildikó jusson róluk az eszébe.

Virágba borult Pécsi Ildikó kedvenc fája

Az ültetést követően viszont eltelt 2,5 év, azt pedig senki nem tudta, hogy mi történt azóta az egykor legendás szépségű színésznő imádott fáival. Azt sem lehetett kizárni, hogy valamiért kivágták őket, vagy esetleg a vihar tépázta meg az ágaikat.

Szerencsére épp ellenkezőleg történt!

A friss, mindössze pár napos képeken jól látszik, hogy a tavasz beköszöntével gyönyörű magnólia, azaz liliomfák, lilás színben pompáznak a gödöllői Művészetek Háza előtt.

Virágba borult Pécsi Ildikó imádott fája (Fotó: L. Péterfi Csaba)

− Az a fa van a legszebb állapotban, amit még a várostól kapott Ildikó, pontosan amikor a Kossuth-díjat átvehette. Idén a születése napján, május 21-én egy emléktáblát helyezünk majd el a fa mellett. Remélem Ildikó is boldog, hogy így vigyázzuk szeretett magnóliáját. A másikat, amit ő ültetett, meg kellett mentenünk, de most már az is regenerálódik. Neki nagyon fontos volt a kert és a növények, ezért most biztos boldog lenne, ha látná, milyen gyönyörű állapotban vannak a magnóliák. El is érzékenyülne. A többi fáját, növényét a saját kertemben ültettem újra, így Ildikó mindig velem lehet

- mesélte a Borsnak a néhai színésznő fogadott fia, L. Péterfi Csaba, aki egy képet is küldött a Borsnak a virágzó magnóliáról.