Lakópark épülhet Pécsi Ildikó gödöllői házának helyére

Hamarosan már modern, minden igényt kielégítő ikerházak állhatnak azon a gyönyörű, 6000 négyzetméteres telken, amin a 2020 decemberében elhunyt Pécsi Ildikó élt évtizedeken át férjével, Szűcs Lajossal. A telek nagyságának köszönhetően akár 10-14 házat is fel tudnak húzni a területre, ez azonban azzal jár, hogy meg kell semmisíteni a néhai színésznő imádott kertjét, ahol annyi időt töltött kedvenc fái között.

Lapunk információi szerint a döntés Ildikó fiának, Szűcs Csabának a kezében volt, hiszen a sokáig elhúzódó hagyatéki eljárást követően ő örökölte meg az impozáns ingatlant.

A Bors úgy tudja, hogy a színésznő fia egy befektetőnek adta el szülei ingatlanát, aki Gödöllőn az elmúlt években több társasházat is építtetett. Értesüléseink szerint a telek jelenlegi ára körülbelül 200 millió forint, ám ennél jóval kevesebbért kelt el. Akárhogy is, a 6000 négyzetméteres területre akár 10-14 ikerház is épülhet a közeljövőben. Ez valamennyire sejthető volt, hiszen nem véletlen, hogy Pécsi Ildikó fogadott fia, L. Péterfi Csaba tavaly december elején szabályosan kimentett két jobb sorsra érdemes liliomfát a színésznő kertjéből, hogy azokat máshol, közterületen helyezze el. Mint akkor mondta, ez a két fa volt Ildikó számára a legkedvesebb.

Fotó: Bors

Megkerestük L. Péterfi Csabát, aki nem kívánta bővebben kommentálni az ingatlaneladási ügyet, ám nem is cáfolta információinkat.

Nem kívánok nyilatkozni a telekeladással kapcsolatban, hiszen, mint ahogy azt korábban is elmondtam, én azzal foglalkozom, hogy továbbvigyem Pécsi Ildikó szellemi örökségét – zárta rövidre Csaba.

Pécsi Ildikó fogadott fia, L. Péterfi Csaba elkötelezett abban, hogy őrködjön a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő emléke mellett. – Ezért is hoztam létre a Pécsi Ildikó emlékdíjat, amit idén május 21-én, a színésznő születésnapján adnak át először. A közönség maga döntheti el, ki kapja ezt az elismerést. A jelöltek Béres Ilona, Fodor Zsóka, Galambos Erzsi, Halász Judit, Molnár Piroska és Pálos Zsuzsa” – árulta el.