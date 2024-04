"A tiszteletet, alázatot gyakorolni kell!" – T. Danny-nek üzent a magyar sztárjósnő

T. Danny magánélete miatt sokáig hangos volt a sajtó még év elején, ugyanis arról szóltak a pletykák, hogy zátonyra futott a kapcsolata Kecskés Enikővel. Később be is igazolódott, hogy nem légből kapott dolgot állítottak a rajongók, ugyanis maga a rapper vallotta be, hogy pont került a románc végére. Ekkor azt is hozzátette, hogy bár a lány már nincs az életében, a szerelem még igen, és hogy nem tudja, mit fog hozni a jövő... Ekkor Lénárt Évi jósnő "sietett a segítségére", aki amikor a szerkesztőségünk vendége volt, jósolt egyet Daninak is. Ebben az állt, hogy a TV2 újdonsült műsorvezetője már nem fog sokáig szomorkodni a szakítás után, vagyis hamarosan visszatér a régi T. Danny, akinek szeptemberre a szíve is foglalt lesz. A Zsákbamacska sajtótájékoztatóján meg is osztottuk ezt a jövendölést Danival, ám ő nem volt annyira elragadtatva a dologtól...

T. Danny szavai bántóak voltak Lénárt Évi jósnő számára

T. Danny: A jóslatokban nem hiszek!

Dani úgy fogalmazott a jövőjéről szóló jóslattal kapcsolatban, hogy ő egy kicsit sem hisz az effajta dolgokban, és azt is kikérte magának, hogy egy másik ember fogja megmondani, ő mikor lesz szerelmes. Inkább szeretné élni az életét, és ha majd a sors úgy hozza, akkor ismét nyitott lesz egy kapcsolatra. Sőt, még azt is hozzátette, hogy őt egyébként nem lehet korlátozni szeptemberig.

Én a jóslatokban nem hiszek! Szerintem nem egy jósnő fogja megmondani, hogy én mikor leszek szerelmes. Én csak élem az életemet...

— Igyekszem önmagam lenni, és maradni is. Tudatosan ilyen emberekkel is veszem körbe magamat, akik tudják élvezni az életet, és a jó dolgokat ragadják ki belőle. Visszatérve pedig a jóslatra... Nem gondolom, hogy be lehet kategorizálni, vagy éppen korlátozni engem szeptemberig — mondta lapunknak a sármos zenész, akinek sikerült kihúznia a gyufát ezzel a jósnőnél.

Lénárt Évi szerint Dani tiszteletlen

A sztárjósnő megdöbbenve olvasta Dani szavait, hiszen mint mondja: bárkinek megvan a joga ahhoz, hogy abban higgyen, amiben szeretne, de egyúttal nem szólhatja le más hitét. Évi szerint viszont itt ez történt, ezért lapunkon keresztül szeretett volna üzenni a műsorvezetőnek.

Én sem vagyok tőled elragadtatva...

– kezdte mondandóját Évike, majd részletesen is elmondta a véleményét.

– Tiszteletben tartom, ha valaki nem spirituális beállítottságú, te viszont lekezelően beszélsz a jóslásról, spirituális hitről, pedig fogalmad sincs róla, hogyan működik mindez. Éld az életed, fiatal vagy, de a tiszteletet, alázatot gyakorolni kell! Nem lehet senkit sem lenézni a hite miatt! – fogalmazott Évi, akinek egyébként több jóslata is beteljesült már. Például a Dancing with the Stars műsorával kapcsolatban is, de azt is megjövendölte már, hogy Danira óriási karrier vár, filmszereppel...