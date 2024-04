Micsoda fotó! Menyasszony lett Liptai Claudia kislányából, Pankából

Liptai Claudia és kislánya, Panka között olyan szoros kapcsolat van, amit sok szülő megirigyelhet. Kicsi kora óta szinte mindenhová magával viszi, mindent együtt csinálnak, és bizalmasai egymásnak. Éppen ezért Liptai Claudia élvezettel nézi végig, ahogyan kisgyermekéből szépen lassan érett nő cseperedett, és most szívesen gyönyörködik abban, milyen csodálatos szépség lett Pankából. Most azonban olyan fotót osztott meg, amitől mindenki szíve belesajog. Panka ugyanis egy népszerű menyasszonyi ruhaüzlet bemutatóján volt modell, ennek érdekében menyasszonyi ruhába öltözött. Akármennyire is reklám célból bújt fehér ruhába a szép kislány, egy édesanya szíve ilyenkor mindig megenyhül. Claudia is könnyes szemmel nézte, hogy milyen csodás hercegnő lett lányából.

