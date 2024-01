Drámai részletek ki Liptai Claudiáról "Gesztesi Károly odaátról segít neki"

Az új év új terveket sző, új kihívásokat állít elénk, és új célokat fogalmaz meg. Lapunk megkereste Lénárd Éva látnok jósnőt, aki elárulta nekünk, milyen lesz Liptai Claudia, Curtis és Szabó Zsófi éve.

Szabó Zsófi szerelmi élete viharos lesz (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szabó Zsófi még vár az igaz szerelemre

Sokkal csendesebb volt a szépséges műsorvezető tavalyi éve, mint az azt megelőző. Ez többek között annak is köszönhető, hogy 2022 februárjában eljegyezte Shane Tusup, majd az esküvő tervezésének a közepén, teljesen váratlanul, bejelentették a szakításukat. Ezután Zsófi kifejezetten odafigyelt arra, hogy a szerelmi élete a négy fal között maradjon. A látnok szerint ezt jól teszi, hiszen az igazira még egy darabig várnia kell.

– Nagyon viharos lesz a szerelmi élete.

Zsófi most új életet akar kezdeni, és a médiában való szereplés helyett inkább egy vállalkozáson gondolkodik, ezt a tervét pedig siker koronázza majd.

A szerelmi élete viszont nem lesz stabil, több férfi is szerepel majd az életében ebben az évben. Az igazi még várat magára, egészen 2025-ig. Tavaly azonban belefáradt abba, hogy mindig bizonygassa másoknak azt, hogy mit miért tesz, ezért még jobban el szeretne tűnni a rivaldafényből, és új életet kezdeni – magyarázta a médium.

Liptai Claudai sikeres év elé néz (Fotó: Nagy Zoltán / hot! magazin)

Liptai Claudiát Gesztesi Károly odaátról segíti

Tavaly ünnepelte az ötvenedik születésnapját a színésznő, ám ez cseppet sem látszik rajta. Üde, sugárzó tekintete ugyanolyan fiatal, mint annak idején. A látnok szerint ez a kisugárzása jó hatással lesz idén a karrierjére és a szerelmi életére is.

– Claudia visszatér a képernyőre, sőt idén több műsorban is látható lesz. Azonban a másik szakmájában, azaz a cukrászatban is rengeteg siker éri majd. Ez a szakma kifejezetten jól áll neki, és teljesen kiélheti a kreativitását – mondta a hot! magazinnak Évi, aki szerint ez a kiegyensúlyozottság hatással van a műsorvezető egészségi állapotára is. – A párkapcsolata stabil, nagyon boldog, és kifejezetten jó az egészségi állapota. Gesztesi Károly odaátról segít neki, mivel egy örök szerelem volt az övék, de a mostani férjét is nagyon szereti.

Claudia a tavalyi évben megtanulta, hogy bármilyen nehéz is az élet, sosem szabad feladni.

Ennek tudatában áll hozzá az idei évhez is.

Curtis számára nem csupán jót tartogat 2024 (Fotó: Nagy Zoltan / hot! magazin)

Curtisnek lesz egy bírósági ügye!

Kifejezetten sikeres év volt Curtis számára 2023 – a szakmai és a magánéletét tekintve egyaránt. Úgy tűnik, a rapper fenegyereknek benőtt a feje lágya, ám a látó szerint azért az idei év is tartogat néhány megpróbáltatást.

– Azt látom, hogy lesz egy bírósági ügye, ami egészen az év végéig elhúzódik, azonban ő kerül ki nyertesként az ügyből. Könnyen lehetséges, hogy a Gáspár Győzővel folytatott tavalyi vitája fajul el ennyire – szóltak Évi vészjósló szavai. – Azonban a karrierje tavasztól újra zakatol, rengeteg fellépés vár rá, sőt úgy látom, új kihívások elé is néz: műsorvezetői szerepet is kaphat. A párkapcsolata nagyon jó, szuper csapatot alkotnak a kedvesével, ez az év ismét bebizonyítja majd, hogy jóban-rosszban kiállnak egymásért. A tavalyi évből megtanulta azt, hogy meri vállalni a véleményét, és nem hagyja, hogy mások elnyomják. Már nagyon jól tudja, hogy az élet sokat ér; jó úton halad, hogy rendbe jöjjön az élete és az egészségi állapota.