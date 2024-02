„Olyan klassz vékony lettél!” – Mindenki elámult Liptai Claudia nádszálvékony alakjától

Liptai Claudia mindig is dögös volt, hiszen korábban vörös démonként hódított, míg az utóbbi években szőke szépségként.

Liptai Claudia bomba formában van Fotó: VIASAT3

Bár a színész-műsorvezető sokszor nem volt megelégedve a régi külsejével, ezért elhatározta, hogy megszabadul a felesleges kilóitól, illetve plasztikai sebészek segítéségét is igénybe vette.

Rengetegen dicsérik Liptai Claudia alakját

Így az utóbbi években sikerült teljesen kibékülnie magával, néha azért 1-2 kiló felszalad rá, ezt azonban gyorsan orvosolja is a sztármami. Most így tett, ugyanis legújabb fotóját nem győzi dicsérni a követői, sokan azt is megjegyezték, hogy ismét mennyit fogyott.

Nagyon jól nézel ki Klaudia! Olyan klassz vékony lettél! Gratulálok

– írta egyik követője az Instagramon közzétett fotóhoz, amelyet Claudia Facebook-oldalán is megosztott.