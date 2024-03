Marics Petiék nem bírnak leállni a bulizással

Az énekesek indonéziai álomnyaralása nem csitul, egy ideje Baliról posztolgatják a programjaikat, rajongóik legnagyobb örömére. Marics Peti és Valkusz Milán hétköznapinak kicsit sem nevezhető kiruccanásáról egyre vadabb videók kerülnek fel közösségi oldalaikra.

Marics Petiék belehúztak a bulizásba. (Fotó: Nagy Zoltán)

Nem volt olcsó mulatság

A zenészpáros egy rendkívül exkluzív villát bérelt ki Balin, ahová Business Classon utaztak az Emirates járatán. Egy ilyen repülőút körülbelül 800 ezer forintba kerül fejenként, amelyben semmilyen más költség nincsen benne. Erre még rájön a szállás és az ott tartózkodásuk költsége, ami szintén nagyobb összegekre rúgott, mint amit az átlag emberek megengedhetnek maguknak. Az előadók hatalmas, óceánparti luxusvillát béreltek ki, amelynek költsége nagyjából 6-8 millió forintba kerülhetett. Az biztos, hogy a fiatalok ezúttal nem aprózták el pihenésüket, alaposan megadják a módját annak, hogy feltöltődve érkezzenek vissza.

Marics Peti nagyon leégett

Balin jelenleg 30-34 fokos a nappali hőmérséklet, így nem csoda, hogy az énekesek felhőtlenül szórakoznak napközben és éjszaka is. Marics Peti a napokban több fényképet is közzétett saját magáról, ahol jól látható, hogy alaposan megkapta a nap, csúnyán leégett az orra. Rajongóit ez sem zavarta, többen megjegyezték, hogy így is nagyon helyes. Volt olyan, aki nőnapi ajándékként értelmezte az énekes fényképét, ám az nem derült ki, hogy valóban így gondolta-e, Peti ugyanis nem reagált a kommentekre. Mindenesetre nőnap alkalmából nem köszöntöttel fel külön a hölgyeket, így még az is lehet, hogy tényleg ezt a posztot szánta erre az alkalomra.

Fergeteg partik éjt nappallá téve

Marics Peti és Valkusz Milán videói az elmúlt napokban eláraztották a közösségi-oldalait, a ValMar duo ugyanis nem bír leállni sem a bulizással, sem az erről való beszámolókról. A videókon egyértelműen látszik, hogy nem csak rajongóikat tudják megörvendeztetni hatalmas bulikkal, hanem ők maguk és szeretnek részesei lenni hasonlóan vad, őrült partyknak. Az énekesek rendkívüli módját választották annak, hogy levezessék a sok munka által felgyülemlett feszültséget.