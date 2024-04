"Rengeteget nevettünk..." - Marics Petiről vallott Stana Alexandra

Stana Alexandra és Marics Peti párosa sokaknak lett a kedvence a Dancing with the Starsban, és feltehetően ez a Zsákbamacska műsorában sem lesz ez másként. Főleg azért, mert hozzájuk csatlakozott még Pető Brúnó műsorvezetőként, aki szintén a jó hangulatért lesz a felelős... Persze, a másik párosról és csinos segítőjükről sem feledkezhetünk el. Szente Vajk és T.Danny mellett Kárpáti Rebekát csodálhatják majd a nézők!

Zsákbamacska csapata balról jobbra: Kárpáti Rebeka, Szente Vajk, T.Danny, Stana Alexandra, Pető Brunó, Marics Peti (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandra: "A hangos nevetéstől sírtam"

Kíváncsiak voltunk, milyen volt az új műsorvezetők és segítőik számára a munka, ezért a Zsákbamacska sajtótájékoztatóján ki is faggatuk őket. Stana Alexandra például "előnyből" indult, hiszen Marics Petivel már meg volt köztük a kémia, de mint kiderült, Pető Brúnóval is gyorsan megtalálták a közös hangot.

– Csodálatos élmény volt a közös munka a fiúkkal. Petivel szinte előtte fejeztük be a Dancing with the Stars forgatását, úgyhogy az a dinamika jött tovább, de Brúnóval is nagyon jól kijöttünk. Az is mellettük szól, hogy gyorsan befogadtak a barátságukba, rengeteget nevettünk, de persze szomorú pillanatok is voltak. Általában viszont a hangos nevetéstől sírtam inkább – mondta lapunknak Szandi, akinek szavait Brúnó is alátámasztotta.

A munka Petivel mindig olajozottan megy, könnyen megtaláljuk a közös hangot, legyen szó zenéről, sportról, vagy most épp műsorvezetésről. Egy hullámhosszon voltunk végig, ahogy Szandival is. Szerintem nagyon jó csapatot alkottunk, és ezt hamarosan a nézők is láthatják

- tette hozzá Brúnó.

Az eseményen késült galériánkat itt meg is nézheted: