Marics Peti vallomása: Az leszek, aki kellemetlenül köszön el a csajoktól reggel

Marics Peti sűrű nyár elé néz, hiszen a zenélés mellett, hamarosan kezdődik a Demjén Ferenc zenei életművén alapuló zenés film forgatása is. A ValMar oszlopos tagja egy zenekar rosszfiúját formálja majd meg a vásznon, amihez már el is készült az első klip. Marics Peti a Bochkor szerdai adásában mesélt a feldolgozásról, amit egy élő legenda mentorált, és elárulta, nem tart a rá váró színészi feladattól.

Marics Petinek ez lesz az első, komolyabb színészi feladata (Fotó: YouTube)

„Valószínűleg hárman seggbe rúgnak”

– Voltak már ennél jóval kisebb színészmunkáim, kisebb sorozatokban, így nem volt számomra teljesen ismeretlen ez a szakmai ágazat.

Nagyon jó a színészi gárda is és nagyon jó az összhang is közöttünk.

Ha valamiben nagyon zöldfülű is leszek, akkor valószínűleg hárman is seggbe rúgnak, hogy ezt így csináld tesikém – kezdte Marics Peti, aki kitért a Menyhárt Jánossal való közös munkára is, ami a zenei élete egyik meghatározó pillanata lett.

Az első Demjén átdolgozás már hallható és látható (Fotó: YouTube)

„Van kapcsolódás a karakterem és köztem”

– Ezek legendás dalok és vissza is mentünk egészen a gyökerekig. Olyannyira, hogy legendás művészekkel vettük fel a dalokat. Kimentünk a Menyusékhoz (Menyhárt János – a szerk.) és ott is kaptuk szépen a nyakunkba a szakmai tudást. Tizenötödjére is felvettünk egy sort, hogy benne legyen az, amit ők szerettek volna hallani. Nagyon profin kellett ezekhez a dalokhoz hozzányúlni és egyébként nagyon élvezetes is volt. Izgatott vagyok és várom, hogy a nézők is láthassák azt, amin dolgozunk. Persze a forgatás csak most fog komolyabban elkezdődni. Nagyon remélem, hogy a végeredmény nem olyan lesz, ami miatt majd a háttérben azt kérdezik maguktól Demjén Ferencék, hogy miért engedték meg – nevetett bizakodva a fiatal tehetség, majd elárulta, milyen is a karakter, akit ő formál majd meg a decemberben mozikba kerülő alkotásban. – A filmben egy zenészbanda legcsibészebb tagját alakítom. Nem az a szerelmes típus, azt inkább meghagyom az Ember Márknak, neki jól fog menni. Én inkább az leszek, aki kellemetlenül köszön el a csajoktól reggel. Félig meddig egyébként van is kapcsolódás a karakter és köztem – ismerte be Bochkor Gábor kérdésére Marics Peti.

Marics Peti imádta a forgatást és a közös munkát (Fotó: YouTube)